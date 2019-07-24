《遊戲王》明年出新動畫賀20周年　推出紀念卡牌兼辦巡迴展覽

由高橋和希原作漫畫改編的《遊戲王》新作動畫即將在 2020 年問世！2000 年播出動畫第一彈《遊戲王 怪獸之決鬥》以來，目前已經累積六部動畫作品，而 2020 年正好也是《遊戲王》動畫播出的 20 週年紀念，究竟會是怎樣的作品也令人期待。

而在《遊戲王》系列播出後，也帶來一陣卡牌遊戲的旋風，官方表示在今年的 10 月12 日將會發售突破一萬種卡面的紀念卡牌，名為「萬物創世龍（テンサウザンド・ドラゴン）」，收錄在最新發行的「遊戲王 OCG DM IGNITION ASSAULT（暫定）」卡包系列中。

《遊戲王 怪獸之決鬥》是《遊戲王》動畫系列的原點（《遊戲王 怪獸之決鬥》宣傳圖）

另外官方將於 10 月起到 11 月於東京、大阪、愛知舉辦一萬枚卡牌的展示及投票企劃，還將在展覽會場準備 1999 年發表的卡片「女劍士カナン」給來場的粉絲，展示期間也將會有《遊戲王》主題的痛電車運行，喜歡《遊戲王》並想要見證這個紀念時刻的粉絲，不要忘記關注官方的消息。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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