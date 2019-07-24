【恐龍危機】玩家試用UE4引擎重製PS經典遊戲《Dino Crisis》

相信不少玩家對於Capcom所打造的《恐龍危機（Dino Crisis）》還有印象吧？該系列融合了恐怖生存以及動作冒險的要素，在1999年初次登場後便獲得了不少好評，但在2003年釋出第三代後，該系列便再無下文。

雖然該系列自2003年推出三代後都還未出現任何新作的相關消息，但近期再度成了熱門話題之一，但並不是因為官方有所作為，而是因為有群熱情玩家決定運用Unreal Engine 4（UE4）遊戲引擎自行重製這款經典作品，而就他們當前的成果來看，似乎是個可以期待的作品。

上方影片皆為Team Arklay所打造的作品，雖然都只是單純的關卡呈現且沒有任何戰鬥的展示內容，但整體所營造的氛圍已獲得不少玩家的讚許，讓他們在近期獲得了不小的關注度。不過該團隊並未明說此項計劃的規劃，因此會是單純的關卡重現還是整個遊戲重製都還屬未知，但無論如何，對喜愛《恐龍危機》系列的玩家來說都算是件好事吧？

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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