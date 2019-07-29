【潛力解放？】任天堂Switch 可安裝 Android、模擬器成功運行！

上年差不多時侯，有人就發現了任天堂 Switch 主機的保安漏洞，使黑客可以繞過任天堂重重的保安措施，在主系統以外運行自製程序 － 當然包括非官方軟件如盜版遊戲。事隔一年，Switch 的盜版危機陰霾未除，但同一時間不少人也正在努力嘗試為它加入更多「功能」，在稍早之前，就有開發團隊宣布成功為 Switch 安裝 Android 系統！

此 Android 系統的 ROM 在日前被正式上載在 XDA 開發者論壇之上任人下載，版本為基於 Android 8.1 開發的 LineageOS 15.1。

目前這個版本可以讓用家以 Joy-con 控制 Switch 上網、玩部份的 Android 遊戲，由於內置的硬件為 NVIDIA Tegra 處理器，安裝了 Android 後的 Switch 甚至可以運行 NVIDIA Shield TV 獨家的遊戲作品如 Portal、Half-Life 2 等等；有人甚至可以在其上運行模擬器以遊玩舊主機遊戲。



在安裝此 Android 系統之前，仍然需要「改機」，由於早前任天堂已透過更新為 Switch 堵塞漏洞，故要安裝需要一部系統版本較舊的 Switch，還要備齊改機用硬件、經過頗為繁複的一系列改機程序，但換來的只是功能有限而且存在甚多 Bug 的系統，耗電量異常高、未能支援自動轉向等 Bug 仍然未能解決，故一般用家沒有甚麼必要還是不要考慮安裝啦！

資料來源：Kotaku、XDA Developers