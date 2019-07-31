【火焰之紋章 風花雪月】攻略　高效率學生育成、升指導等級心得

《火焰之紋章 風花雪月》(聖火降魔錄/Fire Emblem Three House) 今集最大的改變及最主要的元素，便是學生的校園育成部份，根據玩家投放育成的程度將大幅影響角色成長，以下就提供各種最佳育成方案的要點攻略：

一個月走兩次學園

一個月用多少次「散步」指令行走學園，直接影響到主角及學生的成長效率。除了挖角外亦關係到全學生的幹勁、支援度，以及主角的技能、指導等級。較理想是每個月最少走兩轉，在月頭第一周行一次學園及接任務後，第二周「出擊」清任務升名聲、打「外傳」關卡取英雄武器。然後再在第三周或第四周再走一次學園。

走學園回報大，不怕花點時間就一個月走兩轉吧

關於學生的升職方針方面，可參考另一篇文章：

【火焰之紋章 風花雪月】攻略 40職業上級、最上級資料升階心得

谷指導等級加行動力

指導等級關係到在學園的行動次數，以及個別指導的學生數目，更影響到鍛鍊武器、種植肥料等的解鎖。除了在每周的指導會大幅升經驗值，在學園的提升方法有以下幾種：

釣魚 10

烹飪 150

用餐 200

合唱練習 200

栽種收獲 100~300 (視成果)

武鬥大會 300 (勝利)

「釣魚」及「栽種收獲」都是無行動力消費之項目，每次都應該做一做。而「武鬥大會」及「合唱練習」回報高亦建議一做。反而「用餐」及「烹飪」效益不高，但支援等級是可減輕挖角之需求，有時不想狂送禮給其他學級，以用餐攻勢一舉兩得亦可。留意每周可用「今日菜單」及「訂製菜單」食兩次飯。

武鬥大會取勝有300點，沒報酬了也可再打

每月掃光魚餌釣魚

指導等級極重要，而釣魚是一個可靠勞力提升的項目，無消耗行動力而每條魚加 10 (夢幻魚加更多，不過可遇不可求)。如果不介意花時間，建議每個月於商店買光魚餌去釣魚。另外如果出現魚量數提升的日子，一次釣到2~3條升級會比平時更加容易。

想早點谷指導等級就要瘋狂釣魚，尤其是魚類增值日，順帶一提釣魚時看到左下角的圖案不合意可以不拉杆，抽多2~3下

失物對應 地氈式掃雷

在學園經常都會檢到「失物」，是對應不同角色的東西。這些失物要交回她們之手好簡單，走一遍學園時全部撞一次就可以了。與其查看攻略資料找人，還不如按指令快速掃一次還要快及直接。要留意的是交失物給同級學生會提升「幹勁」，如果幹勁全滿時應盡量保留下次才交出（笑）。至於其他學級的學生就盡量掃光，一方面減輕挖角的需求，另一方面也可事先提升支援，更避免道具列太長按得麻煩。

失物很麻煩但很有用，右上角幹勁未滿時就地氈式撞一次吧

每月掃光平價禮物

送禮物是遊戲中極重要的提升支援項目，而且在「５年後」時間點會沒有了「失物」掉落，送禮物就成為了校園內無消耗提升幹勁的唯一方案。為了育成及整個下半部著想，建議每個月掃光商人的禮物。假如資金不充足的話，可考慮不買$1000元那些，只掃$100~$500之禮物，以及將金塊賣光。

掃光禮物極重要，後半部的幹勁及支援度也很大程度靠禮物

維持全體最高幹勁

「個別訓練」的機制是用行動點指導學生，例如5個點就指導5個。但每名學生再依幹勁來決定指導次數，即是滿幹勁就可最少指導4次(BAD及PERFECT再增加次數)。透過「失物」及「禮物」，盡量將全體成員的幹勁升至全滿對育成有很大幫助。在第一周全升滿後，就算第二周及第三周連續「出擊」，也不會出現有學生不夠幹勁，只能指導1,2次的情況。

全體滿幹勁就可以自由選擇指導，連續出擊也能確保不會浪費了行動力

MVP及控制支援對話

想最大限調整幹勁，在作戰時可以刻意令指導完的角色拿 MVP，如此便能整條回滿。而主角拿MVP的話亦可全體回復一點勁幹，減少一點禮物消耗。另外提升好感等級的支援對話亦有回滿幹勁之用，有需要可先不觸發，調節至指導完該名角色後才進行，自動回滿幹勁。

主角與其他人的支援對話可以在校園藍色對話圖示，或走日曆時觸發，有需要可調節時機，但不要拖太久避免延誤升級

指導數值補正機制

個別訓練時可留意右方的經驗值補正，強項+2、四聖像+1或+2、教職員補正+2。當中教職員補正就是當主角該項技能高過學生時出現，固此主角本身的能力提升亦很重要。在前半部可多用「教職員研修」提升能力，並以挖角要求為目標。而在後半部再無挖角功能但會有「高度訓練」，可讓現有學生幫你提升能力，再間接為其他學生提供補正。