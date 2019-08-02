科幻風動作冒險 RPG《The Outer Worlds》將推Switch移植版

Obsidian 與 Private Division 開發中，預定於 2019 年 10 月 25 日在 PS4／Xbox One／PC 等平台推出的 Sci-Fi 科幻風動作冒險 RPG《The Outer Worlds 天外世界》，宣布也將會推出 Nintendo Switch 版本登場！

本作（《The Outer Worlds》）為一款讓玩家扮演前往銀河盡頭探索宇宙邊境，並在過程中與各式各樣霸權勢力相遇，透過戰鬥冒險解開玩家存在意義，決定殖民地全體命運的科幻風動作冒險 RPG。在遊戲中，玩家們將可以與有著各自使命、動機、理想與技能的夥伴們相遇，並共同組隊來展開冒險戰鬥，在宇宙船、集落村莊與宇宙站等各式各樣的關卡舞台上探索冒險，體驗一場前所未有的奇幻動作戰鬥！



至於在這次官方所公開的 Switch 移植版本方面，將會由 Virtuos 負責移植開發，至於 Switch 移植版的推出時間，以及是否會有專屬內容等，則都還有待官方後續更進一步發表。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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