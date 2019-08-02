【火焰之紋章 風花雪月】攻略　 5年前後變更點及注意事項

《火焰之紋章 風花雪月》(Fire Emblem Three House) 的遊戲時間極長，還分有上半部的校園篇及下半部的戰爭篇，當中就會經歷一個5年的時間跳躍，以下就提供情報，好讓未玩到的玩家知道狀況：

「5年後」跳躍時間點

第一部結尾劇情就會跳至5年後，時間點就在3月尾，而在2月尾也是部份外傳任務最後的進行時點，根據選擇的路線，有機會在3月份也無法返回校園。

5年後有變，最好2月尾要準備好了

5年後變更點：

跳至5年後，主角仍然可以在學園活動，而且與已經加入了的學生教師等進行交流。釣魚、商人、四聖人等設拖全部都可繼續使用，繼續進行角色的培育，而不同之處有以下幾點：

無法挖角

5年後校園內不會再出現其他學級之學生，所以也就無法挖角。她們大部份會在敵對陣營出現，只能兵刃相向甚至殺死。但有部份角色在擊敗後有機會出現說得選項，可能與支援度有關。

班長與助手陣容有變

所選學級的班長及其重要助手並非由頭用到尾，為免劇透不說太多，總之一些與主線有直接關連的角色可能會脫離，在育成時避免太過重點培育，也避免將重要的舞者職業給了她們。

沒有失物支援

5年後校園不再出現「失物」，將會大為影響成員的幹勁回復。建議在5年前每個月都買光商人的禮物，對回復幹勁或升支援都會順利很多。

互助高度訓練

5年後學生及其他成員將會有「高度訓練」的選項，只要技能等級比主角高就可進行指導，幫忙提升主角技能。

部份支援C 求久失去

有部份角色的支援如果沒有在5年前進行，5年後就會無法再做，永久失去雙方之間的支援。此情況多數出現在同學級的學生，尤其要留意在挖角後，要幫來自同學級的配對好提升支援度。

解鎖支援A及S

5年後亦會解鎖支援度可以升上A，角色之間會有較親密的對話劇情。而S的解鎖是主角的戀人關係，需要再過一段劇情後才出現。