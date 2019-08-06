大熱2D格鬥遊戲《Guilty Gear 聖騎士之戰》新作宣傳片曝光

隨著全球格鬥遊戲電競盛事「EVO 2019」於上周末在美國拉斯維加斯正式開幕，日本 Arc System Works 也在現場正式宣布，將預定推出旗下人氣 2D 格鬥遊戲《Guilty Gear 聖騎士之戰》（ギルティギア）系列最新作，並同步公開遊戲最新宣傳影片讓玩家們欣賞。

《Guilty Gear 聖騎士之戰》為日本 Arc System Works 自 1998 年開始在包括 PS 等家機等平台與大型機台上陸續推出的 2D 對戰格鬥遊戲，由於獨特角色魅力、充滿幻想魔法風的現代世界觀設計、華麗的動畫視覺演出、爽快的 Combo 連擊系統等過去格鬥遊戲少見特色，因此在推出後受到許多玩家們好評喜愛。

而在這次官方所公開的這款系列最新作方面，雖然官方目前並沒有公開包括遊戲名稱、推出時間與平台、遊戲內容等各種資訊，不過據官方「石渡太輔」表示，「本作將會是一款全新的作品」，暗示本作應該不是單純《Xrd》系列的續篇而已；有興趣的玩家們，也可以先透過官方這次釋出的影片，先來確認一下這款新作的全新魅力！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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