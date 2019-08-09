《Final Fantasy VII Remake》公開最新概念美術及遊戲內實機畫面

Square Enix預定於2020年3月3日在北美／歐洲／日本／亞洲（中國除外）等地區PS4主機上同步推出，定價8,980日圓，台灣繁體中文版也將會同步上市的人氣RPG《FF》系列最新七代重製版《Final Fantasy VII Remake》，官方特地公布遊戲舞台「八號街」的概念美術與遊戲實機畫面讓玩家們確認欣賞。

本作為一款將1997年在PS主機上推出的人氣RPG《FFVII》重新移植到PS4主機上再度復活的系列最新重製版。而且在這次重製版中，將會把原本七代內容分成複數章節的方式陸續推出（如2020年3月3日推出的初章，將只會先收錄主角克勞德等人在「米德加」都市的冒險，直到逃出米德加為止）；並經會針對既有內容加入眾多原創要素（如更加精緻的美麗畫面、單鍵切換戰鬥操作角色，以及新的ATB即時戰鬥指令動作戰鬥玩法等等），帶給玩家們不同於之前七代的全新遊戲體驗！

而在官方繼之前公開主角克勞德在五號街貧民區與賣花少女艾麗絲相遇的場景畫面之後，在這次的介紹裡，官方則是特地公開魔晄都市米德加八號街的最新概念美術與遊戲內實機畫面讓玩家們搶先確認欣賞。附帶一提，八號街為玩家們在劇情中前往魔晄加農砲「Sister Ray」（シスター・レイ）途中的必經之地（會透過八號街的地下通路迷宮關卡前進），當初在PS版裡途中還可以取得巴雷特（バレット）現時點的最強武器，而在PS4版中它又將有怎樣不同的面貌模樣，就等著玩家們屆時來親自體驗看看了！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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