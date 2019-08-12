【gamescom 2019】8 月 20 日新作發表會 公開15家公司新作內容

隨著歐洲最大型電玩展活動德國科隆電玩展「gamescom 2019」即將開幕，官方也正式預告將於台灣時間 8 月 20 日凌晨兩點公開的「gamescom：Opening Night Live」新作發表會活動最新情報要給玩家們知道！

據官方表示，在這場「gamescom：Opening Night Live」新作發表會中，預定將會有包括 2K、Activision、Bandai Namco Entertainment、Bungie、Capcom、Electronic Arts、Epic Games、Google Stadia、Koch Media／Deep Silver、Private Division、Sega、Square Enix、SIE、THQ Nordic GmbH、Ubisoft、Xbox Games Studios 等合計共 15 家以上大型遊戲廠商，將在現場發表多款未公開新作內容，為這次的德國科隆電玩展帶來新一波的高潮！

( gamescom 2019 )

同時，除了上述廠商將帶來眾多新作情報與玩家們分享之外，知名遊戲製作人「小島秀夫」也宣布，將在現場公開目前開發中，預定於 2019 年 11 月 8 日在 PS4 等平台推出的動作冒險新作《Death Stranding 死亡擱淺》，也將會在現場釋出本次發表會獨佔搶先看內容公開，喜歡小島秀夫的粉絲們到時可絕對不能錯過！

( gamescom 2019 )

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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