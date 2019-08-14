《Borderlands 3》邊緣禁地3 韓國傳媒試玩會報告 & 製作人訪問

Looter-Shooter類型遊戲的原點和頂點《Borderlands》邊緣禁地（內地作《無主之地》）系列最新作《Borderlands 3》邊緣禁地3即將推出，宅民黨有幸參加最近的官方試玩會，以下為大家報告。

官方早前於南韓首爾舉行傳媒試玩活動，活動一連舉辦數天，廣邀香港、台灣、中國等亞洲多個地區媒體前往參與，而單是南韓境內就有超過40家媒體參加，足見2K Games對《Borderlands 3》的重視。

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在活動中有先有Gearbox的資深遊戲製作人Anthony Nicholson及《Borderlands 3》的美術總監Scott Kester進行一個簡單發布會，介紹了《Borderlands 3》的魅力及遊戲特色，同時亦公開一位新角色「FL4K」：他是一名「馴獸師」，可以召喚各種功能不同的寵物一同戰鬥。而我們亦有幸在試玩會中一嘗FL4K的實機遊玩，以及體驗本作除Pandora以外另一地圖「Eden-6」的一段劇情任務。

試玩報告請見另文詳述，以下詳述和Anthony及Scott的訪問內容。

問：《Borderlands 3》其中一句宣傳口號是「超過十億枝槍」，請問不同槍枝之間的分別有多大呢？

答：我們今集有9個兵工廠，每個兵工廠的武器都有自己的特徵，例如Jacobs的武器在暴擊時會有跳彈效果，另外也有一些可以射出追蹤導彈的火箭炮，也有一些槍的上彈動作不是更換彈閘，而是將整枝槍像手榴彈般丟出去，然後重新生成一支新槍。另一方面，我們既有一些表現較為「標準」如突擊步槍、散彈等，但也有一些槍是可以射出芝士漢堡（Cheese burger），槍枝的多樣性十分廣闊。

問：我們在Trailer影片中見到一支有腳可以自己行走的槍，請問是如何想到這個設計的呢？

答：我們常常被問到這個，我們想說，Why not？（為何不可？）因為其他人沒在做啊。團隊成員經常有一些天馬行空的想法，然後不同層級的成員隨時都會交換意見和念頭，比如說我有一個任務想要這樣這樣做如此如此設計，覺得好的話說會嘗試加進遊戲裡面。我們也有一個專門負責設計槍枝的團隊，他花費多年時間設計槍械，而他們也會在各處收集設計念頭，造出林林種種的槍械。（即是今集也會有作為任務報酬的獨特武器？）是的，一定有，比以前更多。

Deja Vu

問：那麼是否在遊戲發售時已經有十億支槍？會否在遊戲推出追加更多槍？目前有沒有DLC計劃？

答：是的。另外我們還在做活動的掉落，之後會繼續有更多新槍和新內容。至於DLC和後續內容方面，其實我們已經開始構思了，團隊亦已準備好製作發售後內容；不過首先我們必須要先確保《Borderlands 3》在推出之時就已經是一個內容充足、各方面都紮實的遊戲，然後才可以開始製作之後的東西。

問：現在已經很少遊戲支援Split-screen割屏雙打了，請問為什麼在《Borderlands 3》中加入此功能？要加入此功能又有沒有什麼困難？

答：非常、非常難，這也是為什麼現在很少遊戲這麼做了。但我們覺得這是一件非常值得做的事情，因為很多fans以及世界各地都有玩家跟我們說，很懷念以前打機是兩個人或幾個人一起坐在螢幕前的時光，又或者是我和另一半是經由連線認識的，想要能在同一個螢幕前一起打機的體驗，我們每星期都收到這樣的信件。所以就算很難我們也認為值得做，排除萬難也要在遊戲中加入此功能。

（能否詳細解釋一下實際的難處呢？）基本上就是你需要render所有東西兩次，再加上你也可以在Split-screen的同時再跟其他人連線遊玩，全部加起來就是倍數以上的運算。另外割屏後的UI設計也需要重新設計，因為每個人的畫面的縮小了，你很難將所有東西塞在半個畫面內，但同時你又要確保UI和文字能夠清晰易認。例如有些其他打寶射擊遊戲在連線遊玩時，玩家沒法看到自己的戰利品，要退出連線時才能顯示。但我們盡力確保《Borderlands 3》即使是Split-screen，也仍然能提供優質體驗，能非常直感地看到所有東西。（那麼請問是所有平台都會支援割屏嗎？）只在家用機上。

問：官方說遊戲其中一個重點是劇情，但若我沒有玩過系列之前的作品，會否對我遊玩《Borderlands 3》構成障礙呢？

答：當然不會啦。 有很多人玩過Borderlands，但也有很多人沒玩過，如果將遊戲設計成不玩過前作就無法理解的話並不明智。當然如果你玩過前作，你會在《Borderlands 3》中有更多的體驗，例如再見到舊角色再登場時的親切感，又或是知道一些東西的典故和由來等等；但就算你完全沒接觸過《Borderlands》系列，也能夠充分享受和理解《Borderlands 3》的內容。

Lilith

問：遊戲設定上同一時間只能存在6位魔女（Siren），現在所見應該還不夠6個（除去已遊戲劇情中死亡的），請問我們會在遊戲中見到更多Siren嗎？

答：（一同露出別具深意的微笑）有可能吧？我們也不知道。

問：2代的奸角Handsome Jack被公認為遊戲史上最出色的反派角色之一，在團隊設計今集的新角色，會否因而感受到壓力？例如說我們已經有這樣成功的角色了，我們要怎樣超越它呢？

答：這其實不單是角色設計，而是在遊戲的每個層面來說都很有壓力，因為《Borderlands 2》在各方面都是一個出色的遊戲；直到現在仍然有很多新玩家在購買和下載《Borderlands 2》，這是非常厲害的一件事。所以壓力一定是有的，但另一方面這也是一種動力。

Handsome Jack

然後我們也知道Handsome Jack是一個相當成功和受到肯定的角色，這也是為什麼我們殺了他（一陣哄笑），好讓我們能創作新的、炫酷和扣人心弦的東西。我們不想做另一個Handsome Jack（We don't want to "1-UP" Handsome Jack），而是想要做能和Handsome Jack的魅力較勁的反派，並將他帶到玩家面前。我們也認為雙胞胎是一個很棒的點子，他們有自己的背景和故事，而他們的動機也和Handsome Jack不同；也就是剛才所說的，我們想做一些新的東西。

《Borderlands 3》的反派Tyreen Calypso（右）及Troy Calypso（左）

問：很好奇為什麼宣傳海報設計成一個佛像的模樣？

答：舉起3隻手指單純是因為今集是《Borderlands 3》；而這張海報其實不是借指佛教，而是想表達遊戲的宗教性，今集的敵人「Children of the Vault」也是一種宗教。這也很代表了今集的反派以宗教形式來擴張勢力，「來崇拜我們，然後為我們去殺人吧」。

問：《Borderlands 3》的Trailer影片的選曲品味非常之獨特和出色，請問你們是有專人負責選曲的嗎？

答：我們有很多關於選曲的意見，有時是來自個人，有時是一群團隊成員，也有來自幫我們製作Trailer的人等。由《Borderlands》開始我們並沒有專人負責選曲，其實一直以來我們的理念就「是想做一些很酷的東西」（we want to make cool stuffs）；我們追求新鮮、獨特，於是我們亦希望影片的音樂能夠表達角色的個性和特質。有時可以是簡單到，團隊裡有個人說「一定要用這首歌！」然後大家聽過覺得很好之後就「Yeah~！」就這樣便決定了。另外我們也對遊戲內的配樂十分滿意，我（Anthony）個人認為這是我們做過最好的遊戲配樂了。