《Borderlands 3》邊緣禁地3 韓國傳媒試玩會報告 & 製作人訪問

《Borderlands 3》的E3 Trailer選了美國獨立搖滾樂隊Des Rocs的《Let Me Live / Let Me Die》作配樂;Des Rocs並非知名樂隊,但Gearbox卻能找到這麼一首既精彩且和Borderlands如此合拍的歌曲,難怪fans一致認同Gearbox的品味。