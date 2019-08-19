二戰背景人氣RTS《Company of Heroes 英雄連隊》iPad版秋天推出

自2006年在PC等平台推出系列首作以來，就以豐富遊戲性與故事內容受到許多玩家們好評的人氣軍事即時戰略RTS《Company of Heroes 英雄連隊》，據Feral Interactive正式宣布，本作也將預定2019年秋天在App tore上推出初代iPad版本正式登場！

《Company of Heroes 英雄連隊》為一款由加拿大Relic Entertainment所開發，以二戰時期從諾曼第登陸一直到1994年盟軍荷蘭市場花園行動為止的西方戰線劇情為主題的RTS即時戰略遊戲。玩家們在遊戲中將飾演美軍步槍連「Able Company（Ａ連）」的成員，參與各式各樣二戰時期歐洲戰場的重要戰役，加上各種豐富操作玩法與模式設計，因此在推出後受到許多玩家好評喜愛。

至於在這次的iPad版方面，雖然目前有關版本收錄內容與推出時間等都還未定，不過官方表示本作將會針對iPad的介面操作進行最佳化，讓玩家們能透過直覺式的觸控點擊等UI操作，再度重返二戰時期歐洲戰場，與Ａ連的夥伴們一起投身各式二戰時期重要戰役，再度享受《英雄連隊》豐富刺激的遊戲魅力！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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