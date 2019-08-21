《Final Fantasy VIII Remastered》下月面世　重溫神作浪漫之戰

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Square Enix 於今（20）日正式宣布，玩家們期待已久的八代重製版《Final Fantasy VIII Remastered》將預定於 2019 年 9 月 3 日（PC Steam 版為 9 月 4 日）在 PS4／Xbox One／Nintendo Switch 等平台推出，即日起可以在 PS Store 與 Xbox LIVE 預約。

官方宣佈即日起可以在 PS Store 與 Xbox LIVE 上進行預購（Nintendo Switch／Steam 版的預購時間在日後公開），凡預購 PS4 版可獲得預購特典：《FFVIII》經典主題畫面，想要重溫當年感動的玩家快去預購吧！

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官方宣佈即日起可以在 PS Store 與 Xbox LIVE 上進行預購（Nintendo Switch／Steam 版的預購時間在日後公開），凡預購 PS4 版可獲得預購特典：《FFVIII》經典主題畫面，想要重溫當年感動的玩家快去預購吧！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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