《Final Fantasy VIII Remastered》下月面世　重溫神作浪漫之戰

Square Enix 於今（20）日正式宣布，玩家們期待已久的八代重製版《Final Fantasy VIII Remastered》將預定於 2019 年 9 月 3 日（PC Steam 版為 9 月 4 日）在 PS4／Xbox One／Nintendo Switch 等平台推出，即日起可以在 PS Store 與 Xbox LIVE 預約。

官方宣佈即日起可以在 PS Store 與 Xbox LIVE 上進行預購（Nintendo Switch／Steam 版的預購時間在日後公開），凡預購 PS4 版可獲得預購特典：《FFVIII》經典主題畫面，想要重溫當年感動的玩家快去預購吧！

+ 2

官方宣佈即日起可以在 PS Store 與 Xbox LIVE 上進行預購（Nintendo Switch／Steam 版的預購時間在日後公開），凡預購 PS4 版可獲得預購特典：《FFVIII》經典主題畫面，想要重溫當年感動的玩家快去預購吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO