初代《怪物農場》移植重製版Switch／Mobile推出決定

之前曾為玩家們介紹，日本 Koei Tecmo Games（光榮特庫摩）宣布，預定於 2019 年推出過去人氣作《怪物農場》（Monster Farm／モンスターファーム）的最新移植版登場；如今官方正式宣布，本作將預定會推出 Nintendo Switch／Mobile 等平台版本，讓玩家們可以在 Switch 與手機平台再度回味這款人氣作豐富遊戲魅力！

《怪物農場》為過去日本 Tecmo 於 1997 年在 PS 主機上推出，讓玩家們化身為一名「飼育家」（ブリーダー），來收集各式各樣怪物進行培育，並透過交配誕生更強的新怪物的養成對戰遊戲。而且遊戲最大賣點，就在於可從各式 CD 裡誕生各種不同怪物，因此在推出後受到許多玩家好評！

而在這次的移植版，除了原有豐富內容外，還將會追加眾多新要素重新復活，同時除了原本的培育與對戰外，玩家們最關心的 CD 播放新怪物製作方面，也將會以全新的方式重新收錄，喜歡系列作的粉絲們到時可別錯過！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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