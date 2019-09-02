FF14《光之父親》電影版10月香港上　坂口健太郎、吉田鋼太郎擔正

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

幾個月前由千葉雄大主演的《光之父親》日劇迷應該有印象，故事講述兩父子透過玩遊戲《FINAL FANTASY XIV》（最終幻想14）打破隔閡，溫情洋溢。這部由真人真事改編的作品也化為電影登上大銀幕，由男神坂口健太郎和老牌男星吉田鋼太郎主演《我和父親的FINAL FANTASY XIV》亦將於香港上映。

《光之父親》是一套溫馨小品，描寫父子二人的代溝和微妙關係，作者Maidy以別開生面的方法，重建與父親的父子情。他因知道父親是遊戲迷而推薦退休的老人玩《FINAL FANTASY XIV》，然後自己化身神秘玩家並待在父親身邊「帶玩」。Maidy將整個過程寫成網誌《光之父親》，旋即吸引全日本網民及遊戲玩家追看，點擊率破千萬。網誌出名後曾改編過小說、動畫和日劇等，現在終於也變成真人電影。

《我和父親的FINAL FANTASY XIV》男主角Maidy由新世代男神坂口健太郎擔正，父親則由《大叔的愛》超人氣大叔吉田鋼太郎主演。

GLAY主音創作主題曲

電影版比日劇更加碼製作，男主角Maidy由新世代男神坂口健太郎擔正，父親則由《大叔的愛》超人氣大叔吉田鋼太郎主演，《FINAL FATNASY XIV》遊戲監製吉田直樹也參與幕後製作，而神級搖滾樂團GLAY的主音TERU，繼日劇版後再次幫電影創作主題曲〈COLORS〉，電影預定10月17日在香港上映。

《我和父親的FINAL FANTASY XIV》講述工作狂父親岩田曉含蓄寡言，為養家日夜勞碌，但是就冷落了兒子光生。缺乏父愛的光生，記憶中唯一一次同對方真正交流，就是童年時兩人一齊玩電視遊戲《FINAL FANTASY III》。某日，曉無緣無故突然辭職退休，家人為此大感困惑。為找出背後原因兼重修舊好，光生決定啟動「光之父親」計劃。透過新遊戲《FINAL FANTASY XIV》，隱藏身分和父親一起過關斬將！而迷上遊戲的曉逐漸開懷，更與光生組隊打終極大佬，並吐露埋藏心底的秘密……

由《FINAL FANTASY XIV》所引發的奇績故事《光之父親》非常溫馨。

童年時可和父親一起打機，實是不少孩子的夢想。

NIKE推新潮鞋Adapt Huarache　可用Siri及Apple Watch自動綁鞋帶
iPhone遇史上最大型攻擊　多個系統漏洞用家隨時中招
【ASTRAL CHAIN 異界鎖鏈】新手上路10大心得　必學鎖鏈跳躍追擊
iPhone 11 發布會日期地點正式公布　五色蘋果有何含意？
【MHW ICEBORNE】雷狼龍降臨！同場有新古龍溟龍、正式公開黑狼鳥
【已fact checked】水樹奈奈香港演唱會正式取消！
Google、Facebook 投資 香港至加州海底光纖電纜　隨時被禁用
生化危機《PROJECT RESISTANCE》發布　是Biohazard 3重製版嗎？
日本男孩父母Pokemon切伊貝生日蛋糕痛哭崩潰　可愛反應萬人瘋傳
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。