FF14《光之父親》電影版10月香港上　坂口健太郎、吉田鋼太郎擔正

幾個月前由千葉雄大主演的《光之父親》日劇迷應該有印象，故事講述兩父子透過玩遊戲《FINAL FANTASY XIV》（最終幻想14）打破隔閡，溫情洋溢。這部由真人真事改編的作品也化為電影登上大銀幕，由男神坂口健太郎和老牌男星吉田鋼太郎主演《我和父親的FINAL FANTASY XIV》亦將於香港上映。

《光之父親》是一套溫馨小品，描寫父子二人的代溝和微妙關係，作者Maidy以別開生面的方法，重建與父親的父子情。他因知道父親是遊戲迷而推薦退休的老人玩《FINAL FANTASY XIV》，然後自己化身神秘玩家並待在父親身邊「帶玩」。Maidy將整個過程寫成網誌《光之父親》，旋即吸引全日本網民及遊戲玩家追看，點擊率破千萬。網誌出名後曾改編過小說、動畫和日劇等，現在終於也變成真人電影。

《我和父親的FINAL FANTASY XIV》男主角Maidy由新世代男神坂口健太郎擔正，父親則由《大叔的愛》超人氣大叔吉田鋼太郎主演。

GLAY主音創作主題曲

電影版比日劇更加碼製作，男主角Maidy由新世代男神坂口健太郎擔正，父親則由《大叔的愛》超人氣大叔吉田鋼太郎主演，《FINAL FATNASY XIV》遊戲監製吉田直樹也參與幕後製作，而神級搖滾樂團GLAY的主音TERU，繼日劇版後再次幫電影創作主題曲〈COLORS〉，電影預定10月17日在香港上映。

《我和父親的FINAL FANTASY XIV》講述工作狂父親岩田曉含蓄寡言，為養家日夜勞碌，但是就冷落了兒子光生。缺乏父愛的光生，記憶中唯一一次同對方真正交流，就是童年時兩人一齊玩電視遊戲《FINAL FANTASY III》。某日，曉無緣無故突然辭職退休，家人為此大感困惑。為找出背後原因兼重修舊好，光生決定啟動「光之父親」計劃。透過新遊戲《FINAL FANTASY XIV》，隱藏身分和父親一起過關斬將！而迷上遊戲的曉逐漸開懷，更與光生組隊打終極大佬，並吐露埋藏心底的秘密……

由《FINAL FANTASY XIV》所引發的奇績故事《光之父親》非常溫馨。