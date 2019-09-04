《Untitled Goose Game》惡搞動作遊戲新作9月20日正式推出

如果有玩過《Push Me Pull You》的玩家應該對於 House House 這間遊戲公司不會覺得陌生，在《Push Me Pull You》取得成功後他們也著手開發下一款模擬一隻鵝對人類與村子惡搞的遊戲《Untitled Goose Game》；而歷經兩年的時間，House House 終於在近日內宣布「辣隻鵝」終於要在 9 月 20 日正式於 PC（Epic Games Store）／Nintendo Switch 上大鬧一番啦！

《Untitled Goose Game》是一款玩家扮演一隻鵝在人類的村子裡面四處胡鬧的遊戲，原本是個平靜的村落因為這隻鵝鬧得雞犬不寧，不管是田地上種的作物或是庭院裡的擺設，甚至是村民身上的東西都可以搶奪，享受當一隻鵝無法無天作亂的快感。

玩家可以依照任務的指示潛行接近目標，用聲東擊西的方式吸引人類的注意再去搶奪指定的東西，或是直接把整個屋子搞得亂七八糟，官方在宣布上市日期的同時也公開了最新宣傳影片，期待已久的玩家千萬不要錯過喔。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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