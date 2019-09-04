《Homeworld 萬艦齊發》重新回歸！手機版正式公開

Blackbird Interactive 宣布，目前正在開發製作一款新作遊戲《Homeworld 萬艦齊發3》，本作目前預定將會於 2020 年第 4 四半期（1～3 月左右）在 PC 等平台推出。

《Homeworld 萬艦齊發》為一款由 Relic Entertainment 開發，以宇宙為背景，主打 3D 移動與豐富劇情故事而受到眾多玩家喜愛的人氣 SF 即時戰略 RTS 遊戲。而在這次的三代，則將會由過去曾擔任系列作美術總監的「Rob Cunningham」新成立，過去也曾經擔任系列重製版開發的 Blackbird Interactive 負責開發製作，遊戲中除了將會繼承前作故事劇情與全 3D 美術設計、豐富經典 RTS 即時戰略等要素之外，還將會收錄更多的內容與特色，讓玩家們體驗更加進化的《萬艦齊發》遊戲魅力！

而除了這次公開宣布將進行三代的製作之外，官方也宣布，將會預定在手機平台上推出系列新作與玩家們見面。目前這款《萬艦齊發》手機版將會由 Straosphere 負責開發，至於確實的遊戲內容與推出時間，則同樣都還有待官方後續公開。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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