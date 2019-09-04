《Hunter X Hunter 獵人：競技對戰》卡牌對戰手遊CBT封測招募

日本 DeNA 預定於 iOS／Android 等手機平台推出，以人氣動漫《Hunter×Hunter 獵人》為題材的最新改編手機遊戲系列新作《Hunter×Hunter 獵人：競技對戰》（Hunter×Hunter Arena Battle／HUNTER×HUNTER アリーナバトル，中文名暫稱），宣布自即日起在官網開始遊戲事前登錄，同時開放 iOS 版先行測試招募讓玩家們搶先體驗！

本作為一款以「冨樫義博」人氣動漫《Hunter×Hunter 獵人》為題材改編的卡牌對戰型念之碰撞盤上對戰遊戲，遊戲中玩家們將化身為擁有能將念能力以卡牌形式具現化的能力的主角，並從各式卡牌裡選出 30 張卡牌來編組自己的牌組，與對方展開最激烈火熱的念能力卡牌對戰！另外遊戲中除了單人模式外，還將會收錄玩家 PK 對戰多人模式，同時也將會把動畫裡許多名場景畫面再度收錄登場，讓玩家們可以盡情享受一場結合「頭腦戰×心理戰」的爽快刺激卡牌對戰！

同時官方也宣布，將預定於近期展開 iOS 版的搶先體驗試玩，並自即日起至日本時間 9 月 5 日 12 時為止開放本次 CBT 測試試驗官招募，有興趣的玩家們不妨現在就趕快先來申請預約，以免錯失搶先體驗遊戲的機會！附帶一提，另外本作事前登錄預約註冊活動也自即日起正式在官網開始，官方不但將會視預約玩家人數贈送各種特典贈品，只要預約滿 20 萬人，還將會送出 SS 確定轉蛋券，玩家們萬勿錯過！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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