《Death Stranding 死亡擱淺》「Very Easy」難易度降低入門門檻

日本知名遊戲製作人「小島秀夫」領軍的小島工作室製作，SIE預定於2019年11月8日在PS4主機上推出的新作動作冒險遊戲《Death Stranding 死亡擱淺》，製作人小島秀夫特地在自己Twitter上公開遊戲最新情報讓玩家們知道！

據小島製作人表示，預定於11月8日推出的PS4日板，將同時收錄英文與日文兩種語音讓玩家們選擇，玩家們可以在選單畫面中進行切換；同時在這次遊戲中，玩家們將可以視自己的遊戲狀況，在遊戲內隨時切換遊戲難易度選擇（切換完之後需要在記錄點重新讀取記錄存檔開啟遊戲才行），而且在難易度選擇中，還將會收錄「Very Easy（ベリーイージー）」選項讓玩家們使用。

DEATH STRANDING の最新トレーラーを公開中です。発売日は2019/11/8に決まりました。全世界同時発売です。👍🌈🦀🐟🐋🐬☔️💀



TOMORROW IS IN YOUR HANDS. pic.twitter.com/cBS3x0oz7d — 小島秀夫 (@Kojima_Hideo) 2019年5月30日

小島製作人補充，雖然一般遊戲都只有「Easy（イージー）」難易度可以選擇而已，不過考慮到讓未曾體驗過本作或不熟悉動作冒險類遊戲、比較偏好喜歡電影戲劇類欣賞的玩家，為了讓他們也能確實欣賞到本作有如電影一般豐富奇幻的劇情故事，因此才特地加入這個「Very Easy」難易度，讓完全不擅長這類型遊戲的玩家們，也可以來盡情體驗《Death Stranding 死亡擱淺》的遊戲故事！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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