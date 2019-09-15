【MHW ICEBORNE 攻略】最煩素材「天地煌啼龍慈眼殼」安定入手法

【MHW / Monster Hunter World ICEBORNE 攻略】遊戲推出已有一星期，相信不少獵人已開始忘情刷素材整裝，其中「Boss龍」天地煌啼龍不論武器防具都相當強力是不少人目標之一，只是其關鍵素材「慈眼殼」不易獲取；以下介紹必得慈眼殼方法，以便大家順利砌裝。

慈眼殼，仲難出過顯玉

在天地煌啼龍的素材中，慈眼殼比起顯玉還要難獲得，因為顯玉只要討伐成功再剝取便有機會拿到，機率也不低；然而慈眼殼卻必需要破壞頭部才有機會在結算報酬時獲得一個（體感機率在50%左右）。然而慈眼殼的需求量卻是極大，造一把武器已需要2個慈眼殼，防具方面頭和手也需要慈眼殼。

+ 11 + 10 + 9

必得慈眼殼方法：爆頭兩次

好消息是有必定獲得慈眼殼的方法：如果在第二階段能夠破壞天地煌啼龍頭部兩次，牠的頭殼就會整個掉下來，像是打其他龍斷尾般可以直接剝取；剝取頭殼必定獲得慈眼殼或顯玉。頭殼可以剝取兩次，高機率出現慈眼殼，顯玉偶然才會出現一次；亦正如前文所說慈眼殼才是主要目標，暫時還沒有見過人「黑仔」到挖兩次出兩個顯玉。

討伐成功後馬上衝去挖頭殼，本體完全不重要的獵人們

要破壞頭部兩次說難不難說易不易，關鍵是隊伍中所有成員都必須配置滿等破壞王技能，所有成員都必須配置滿等破壞王技能，所有成員都必須配置滿等破壞王技能（很重要所以說三次）：因為天地煌啼龍的頭殼極硬血量卻不多，如果不是全隊都有破壞王，就算所有攻擊都瞄準頭部打，也往往因為部位破壞值不足，打死條龍也未能破壞頭部第二次。以至於我建議連加攻buff都不要使用（包括加攻貓飯、鬼人藥、怪力種子等），在破完兩次頭才上加攻buff繼續討伐會安定得多。

如果可能的話，在第二形態使用牆邊的落石打到頭的話可累積大量部位破壞值；然而難度很高，一來天地煌啼龍的大炮會打爛陷阱，二來也很難將天地煌啼龍引導到剛好讓落石打到頭的位置（很多時落到石但打不到頭；落石打不到頭時只會硬一硬直，打到頭會直接讓天地煌啼龍倒地），運氣和時機把握缺一不可。可放心是實測就算不用落石，只要全隊都有破壞王也是足夠爆兩次頭部，因此落石用到當然好，用不到也不須勉強。但就算用不到落石，也建議一有機會就用飛翔爪擊飛魔物讓牠撞牆（因為一樣有部位破壞值）。亦因此最好找齊4個朋友一齊打，一來可夾好技能，二來落石更好控制；不像街場如果有人沒配破壞王又很高火力時，就會打死條龍也爆不到第二次。（按圖放大詳細）

+ 2

武器選擇方面，只要有齊破壞王，理論上任何武器組合都能破壞頭部兩次；不過輕/重弩打斬裂或速射通常彈可以很好地鎖頭，鎚則可以暈眩（一般可以暈兩次），是比較推薦的選擇。技能方面除了破壞王最好配上耐暈及/或體力增強，尤其Gunner最好配1~2個體力增強，不然很易被大炮秒殺。近戰則有抗暈已十分足夠，滿防下Boss攻擊一般都只打一半到6成血量，只要不被打暈連招的話都十分安全。