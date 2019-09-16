【TGS 2019】《無雙Orochi蛇魔3 Ultimate》發售日正式決定

日本Koei Tecmo Games（光榮特庫摩）預定於2019年12月在PS4／Nintendo Switch等家用主機上發售、2020年在PC Steam上推出的《無雙 Orochi 蛇魔3 Ultimate》（無双OROCHI3 Ultimate），官方正式宣布本作家機版將決定於12月19日正式推出，定價包裝版／下載版各7,800日圓（未稅）、三代升級包4,800日圓（未稅）。至於PC版，則是將自2020年2月14日起推出下載！

本作為一款將之前推出的《無雙 Orochi 蛇魔3》在追加各種新內容後重新發售的加強版本，遊戲中除了新角色「蓋婭」等之外，還將透過新支線劇情補完之前三代的劇情，搭配挑戰模式新追加的「神速／破壞」等新玩法，以及可以讓玩家們自由變更自訂角色神器、新三人一組連攜技「無雙交替連段」等全新設計，勢必將再度掀起一波全新的《蛇魔》風潮！

《無雙Orochi蛇魔3 Ultimate》發售日正式決定。（《無雙Orochi蛇魔3 Ultimate》宣傳圖片）

遊戲中除了新角色「蓋婭」等之外，還將透過新支線劇情補完之前三代的劇情。（《無雙 Orochi 蛇魔3 Ultimate》宣傳圖片）

《無雙 Orochi 蛇魔3 Ultimate》透過新支線劇情補完之前三代的劇情，搭配挑戰模式新追加的「神速／破壞」等新玩法。（《無雙 Orochi 蛇魔3 Ultimate》宣傳圖片）

同時官方也宣布，在這次的遊戲中，除了之前公開的新角色「蓋婭」，以及由之前系列除新復歸的「聖女貞德／龍隼」等角色外，在這次以希臘眾神的逆襲為主題的三代《Ultimate》版中，除了原本的眾神之王宙斯、女神雅典娜與戰神阿瑞斯外，還將會收錄全新冥王「黑帝斯」參戰！同時在前作中登場的希臘最強戰士「阿基里斯」也將重新回歸，喜歡這些角色的玩家們到時萬勿錯過！

三代《Ultimate》將會收錄全新冥王「黑帝斯」參戰！同時在前作中登場的希臘最強戰士「阿基里斯」也將重新回歸。（《無雙 Orochi 蛇魔3 Ultimate》宣傳圖片）

另外，官方除了宣布將採用這次新角色「蓋婭」配音聲優「早見沙織」擔任本作新主題歌演唱之外，並宣布將送出「蓋婭」特典服裝、特製造型（PS4版限定）與特典騎寵「冥府黑馬」作為本作初回特典；另外在本作豪華版（下載版8,800日圓／升級包5,800日圓）方面，除了將會送出傳奇服裝／特別衣裝兩種類型／神器兩種類型／BGM包／特典武器三種類型／經驗值槽經驗300,000、稀少石100顆與早期角色（九尾狐、玉藻前、應龍）解放，喜歡三代的粉絲們可別錯過這個難得入手機會！

即睇「蓋婭」特典服裝、特製造型▼▼▼

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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