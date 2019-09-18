【Pokemon Masters 攻略】特防神坦菊草葉登埸！新 EX VH快刷草裝

【Pokemon Masters 攻略】等完又等，終於等到新 5 星出埸！繼全體特攻 Pokemon（小精靈／寶可夢） 青綠&大比鳥後，今次出埸的是特防 Pokemon 琴音&菊草葉。好消息是菊草葉沒有木守宮的缺憾，能夠進化成大竺葵；壞消息是新活動仍未能換進化石，又要用 90 萬在商店買。今次就和大家評測一下新 5 星琴音&菊草葉有多強／有多弱，以及分享新 EX 關卡的打法。

琴音&菊草葉

首先先介紹一下新 5 星 Pokemon 琴音&菊草葉，才能知道值不值得花珍貴的石去抽。又一隻木系 Pokemon，不過和木守宮走完全相反的路線，以防守和輔助為主，只有一技「能量球」能攻擊。特攻 193 比君主蛇好，但對不多用來攻擊的菊草葉不太重要。血量全遊戲最高 722，以及 159 特防才是重點，不過那邊廂只有 112 物防，令菊草葉只能在特攻關卡出埸。

《Pokemon Masters》攻略專頁（按此進入）

技能分析

除了剛說是一技「能量球」外，其他都是輔助技能。二技「要害攻擊G」能提高我方全體拍組的擊中要害率，三技「要嗨起來囉」能提高我方全體拍組的攻擊﹑特攻和速度（+1），天氣為日照強烈狀態時，效果會大幅提高（+2）。目前天氣隊仍未成型（連雨天隊也沒人用），以傳統 Pokemon 遊戲參考的話，日照（大晴天）會增加火系攻擊力，這招配合之後的火系打手（暖暖豬？）應該才能發揮最大效果。

四技才是菊草葉的重點，「光牆」讓我方地埸變成特殊傷害減輕狀態，即是就算協力換寵和對方使用拍組技能，「光牆」的效果也不會消失，可說是最穩定的輔助招式。不過，目前《Pokemon Masters》仍是「打手玩晒」的遊戲，坦最大的作用是食一下拍組技能，「光牆」對目前關卡的作用不算大，只能放在潛力股行列。

EX VH 阿馴打法

現在有兩個比較穩的打法，第一個適合隨機隊友使用，帶奉神犬入場開「我不會輸的......！」，用來擋睡眠，之後三個木守宮不斷種子機關槍即可。注意一點是，對手剩一回合出拍組技一定要換 Pokemon，以及帝王拿波的特防極高，只能使用種子機關槍，甚至是鬃岩狼人都比草系特攻技高傷害。第二個打法就比較適合和朋友合作，開埸一個用烈焰猴拉仇恨值，入埸後直接轉黑魯加，用來幫隊友木守宮防睡眠，這個方法是目前最快的。