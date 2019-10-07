《Red Dead Redemption碧血狂殺2》PC發售日公開！追加大量新要素

美國 Rockstar Games 今日（5／10）宣佈，以廣濶的美國西部荒野為舞台，描述以搶劫偷竊擄掠為業的亡命之徒亞瑟．摩根，與范特林幫派之間糾纏不休的西部冒險故事的開放世界動作冒險遊戲《Red Dead Redemption 碧血狂殺2》。即將在 今年 11 月 5 日登上 PC 平台，並從 10 月 9 日開始開放玩家在 Rockstar Games Launcher 平台上進行預購。

PC 版《碧血狂殺2》是本系列首度登上 PC 平台的遊戲，將增加全新的賞金任務以及黑幫據點和新武器等要素之外，目前家用平台可以進行多人連線的《Red Dead Online》PC 版玩家可以免費遊玩 PS4／Xbox One 版內的最新內容。

《Red Dead Redemption碧血狂殺2》PC版將推出（Rockstar Games）

官方也預計從 10 月 23 日開始開放 Epic Games Store 平台預約之外，Steam 玩家亦能從 12 月開始購買《碧血狂殺2》，想要瞭解更多關於 PC 版《碧血狂殺2》的內容敬請期待後續報導。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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