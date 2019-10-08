現代《騎馬與砍殺》？《Freeman: Guerrilla Warfare》1.0版推出

Steam shooter遊戲《Freeman: Guerrilla Warfare》有近似《騎馬與砍殺》的策略和RPG要素、大受歡迎，近日推出1.0版本更新，正式脫離測試階段。

《Freeman: Guerrilla Warfare》是一款由KK Game Studio所打造的單人第一人稱射擊作品，在2018年於Steam平台舉辦付費測試後，便以帶有近似《騎馬與砍殺》的策略和RPG要素玩法成了不少玩家所關注的作品，而在經歷了一年多的時間後，該作也終於在近期推出1.0版本更新，正式脫離測試階段。

KK Game Studio表示該作是款融合第一人稱射擊與沙盒策略玩法的作品，玩家必須賺取並活用資金，召幕士兵、掠劫村裝、襲擊強盜和打擊恐部分子，逐步擴展自身的軍團勢力。而進入戰鬥階段時將會變為採用即時制的第一人稱射擊，除了控制自身在場上殺敵外，同時還得指揮軍團成員進攻，設法在最低耗損的狀況下拿下勝局。

而開發團隊也強調遊戲本身所採用的是擬真的戰鬥系統，用一把手槍殺100個敵人是不可能發生的事，因為玩家所面對的都是高智能AI，會採用戰術側擊玩家或甚制是假撤退來設置包圍陷阱，仔細部屬軍隊和慎重的下達指令才是獲勝的關鍵。《Freeman: Guerrilla Warfare》目前已在Steam以及GOG.com正式推出，有興趣的玩家可別錯過啦！

《Freeman: Guerrilla Warfare》1.0版正式推出。（《Freeman: Guerrilla Warfare》遊戲截圖）

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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