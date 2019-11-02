【Overwatch 2】全球已有超過5000萬名的玩家組隊佔領目標、護送目標，一起為《鬥陣特攻》的未來而戰。在BlizzCon 2019現場玩家及數百萬線上觀眾的見證下，暴雪揭曉了《鬥陣特攻 2》，這款蓄勢待發的遊戲續作將以初代廣受歡迎的世界級PvP競技為基礎，帶領玩家深入地探索《鬥陣特攻》的宇宙與故事。

《鬥陣特攻 2》玩家將扮演來自世界各地的英雄進行合作任務，敢於接受挑戰的你，需要組成隊伍、使出全力，才能共同對抗世界各地不斷爆發的威脅。玩家也會在劃時代的《鬥陣特攻》競技對戰裡相互廝殺；玩家所累積的成就、戰利品收藏及《鬥陣特攻》目前的角色陣容都會被完整繼承，此外，還會加入新時代的英雄、拓展世界版圖的全新國際知名地圖，以及全新的推進模式類型等豐富內容。

「透過《鬥陣特攻 2》，我們將打造出以相互合作、故事劇情為主的遊戲體驗，這是玩家從初代遊戲上市以來就一直引頸期盼的遊戲內容 ─ 我們也一直期待它的誕生。」暴雪娛樂總裁J. Allen Brack表示：「我們很期待能夠在遊戲內與玩家分享史詩及故事的下一個篇章，也希望以遊戲進度與自訂英雄為主的設計能夠帶給玩家嶄新的合作遊戲體驗，同時，熱愛初代《鬥陣特攻》的玩家也可以享受到更多自己喜歡的內容。」

在遊戲續作緊張刺激的合作故事任務中，溫斯頓、閃光及其他《鬥陣特攻》的角色將與新世代的英雄齊心協力一同奮戰。玩家會親身體驗《鬥陣特攻》的故事劇情，新的全球危機也會隨著一系列刺激且危險的四人任務展開。在故事進行的過程中，玩家會扮演不同類型的英雄組成隊伍，保護世界不受零度象限的智械部隊侵犯，並揭開機器人大軍發動攻擊的幕後原因，與全球各地新崛起的威脅正面對決。

戰鬥將在英雄任務中延續，被召集的捍衛者小隊需要突破自身極限，前往世界各地防守遭到機器人侵略的城市，並與精英級的利爪組織特工決一死戰，更要對抗環伺各國的邪惡勢力。在這個百玩不厭的遊戲模式中，玩家可以升級自己最喜歡的英雄，並獲得強大的自訂選項，這些選項可以在合作模式中為英雄增強英雄技能，例如：讓萊因哈特的烈焰擊點燃附近的敵人，或修改閃光的脈衝炸彈，產生破壞力驚人的連鎖反應，讓你更有機會攻克難關。

+ 3 + 2

為了讓這些任務成真，遊戲續作還升級遊戲引擎，藉此支援更龐大的合作（PvE）模式地圖、以及玩家在進行任務時所遭遇到的各種全新敵人與陣營。遊戲更推出了視覺強化機制，讓玩家最喜歡的英雄以及他們在《鬥陣特攻２》裡的全新樣貌更寫實擬真。

《鬥陣特攻 2》也象徵著新紀元的開始，是遊戲系列作品全球知名的6v6競技對戰改頭換面的開端。除了延續初代的所有英雄、地圖與模式，以及《鬥陣特攻》玩家所累積的成就與戰利品收藏外，遊戲續作的角色陣容也會出現許多全新英雄，並引進更多地圖與地點拓展世界版圖，還會新增全新的推進對戰類型，讓雙方人馬互相競爭，看誰能先讓機器人（它剛好很擅長推東西）把地圖目標推到對手那一邊。

+ 3 + 2

《鬥陣特攻 2》也會承接暴雪的承諾，繼續支持既有的《鬥陣特攻》玩家社群。《鬥陣特攻》的現有玩家，日後將與《鬥陣特攻 2》的玩家一起在PvP多人遊戲裡並肩作戰。此外，《鬥陣特攻》的玩家也可以使用《鬥陣特攻 2》的英雄與地圖，確保在《鬥陣特攻 2》的時代到來之後，以PvP為核心的初代遊戲依舊多變有趣。隨著遊戲開發工作持續進行，更多有關暴雪計劃的細節及即將加入戰場的新英雄資訊將於日後公布。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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