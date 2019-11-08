《人間失格：太宰治和他的女人》延伸閱讀　動漫界的四位太宰治

剛上映的《人間失格：太宰治和他的女人》，欣賞小栗旬跟澤尻英龍華、二階堂富美以及宮澤理惠愛慾糾纏，浮華紛沓冶艷荼蘼，大家看罷除可更了解太宰治創作《人間失格》原委，也更了解他內心的矛盾掙扎，這些都來自導演蜷川實花眼中對太宰治的解讀。其實在動漫界也有不少大師級人物改編過這位大文豪作品，又或以太宰治做藍本改編作品，當中包括古屋兔丸、小畑健、朝霧卡夫卡以及伊藤潤二。到底這許多不同的太宰治又是什麼模樣？

古屋兔丸的太宰治《人間失格》（2009年）

古屋兔丸是我非常喜歡的漫畫家，可能不少漫畫迷都接觸過他的作品，不過都是較近期的「入屋」之作，知名如《幻象畢卡索》、《守護她的51種方法》又或是最近被改編成電影由菅田將暉主演的《帝一之國》，不過這些都並非古屋兔丸真實一面，他的真實面應該是從出道作《short cuts》的短篇開始，到以圓周率來比喻女性胸部完美純性幻想的《π-圓周率-》、講述千百種自殺方法的《循環自殺》，還有被視為血殺Cult界經典、全套作品只集中SM、性、暴力、操縱、權力的《荔枝☆光俱樂部》。《荔枝》全書充斥著超越三級尺度的離經叛道，讓人感到是古屋兔丸一種對世界不滿的無底線洩忿，看罷可能讓你驚慄嘔心，也可能讓你心曠神怡。順帶一提，《荔枝☆光俱樂部》最去年台灣剛取得中文授權版，大家有興趣不妨買來一看，但道德高地者及見血頭暈者切忌觀看。

2009年古屋兔丸將太宰治的《人間失格》改編成漫畫，時代背景由大正年代轉移到21世紀的現代，和其他同題材作品有所不同。

2009年古屋兔丸將太宰治的《人間失格》改編成漫畫，時間軸上從太宰治本來的大正年代轉移到21世紀的現代，從古裝變成時裝、從酒吧女侍應變成卡啦OK澀谷囡囡、從「太宰治發現葉藏手卷」變成「古屋兔丸發現葉藏網上日記」，其他內容大體不變，漫畫也多番引用小說原文，令原著味濃厚。不過相比原著中描寫人性的矛盾和扭曲，古屋兔丸的漫畫版更大程度描寫男主角大庭葉藏的身不由己，其中更多次以扯線人偶表達葉藏在沒有選擇下而落得淒涼慘況，但事實是否如此呢？「性格決定命運」抑或「命運決定性格」從來一體兩面，如果對原著有更深入的解讀，大概會知道不管是葉藏還是太宰治自身，都有一些牢不可破的性格特徵，而這種性格最終幾乎是必然亦必須走上毀亡之道。古屋兔丸的《人間失格》不失為上乘作品，可惜此作相對「入屋」，風格大眾化，內容平易近人，並非他在地下畫壇叱吒一時的風格，視覺官能刺激欠奉，否則以古屋兔丸的變態式歇斯底里，遇上太宰治那人性懦弱與黑暗，肯定會對漫畫壇帶來更大衝擊。

小畑健的太宰治《青之文學》（2009年）

《青之文學》是日本動畫公司Mad House於2009年為了籌備太宰治誕辰100週年而製作的動畫合集，將日本最著名的日本文學改編成動畫，當中挑選的全都是經典巨著，而且背後製作單位全是動漫界名人，包括太宰治《人間失格》與夏目漱石《心》由《死亡筆記》、《棋魂》的小畑健負責；坂口安吾《盛開的櫻花林下》、芥川龍之介《蜘蛛之絲》以及《地獄變》由《BLEACH》久保帶人負責；太宰治《跑吧！美樂斯》由《網球王子》許斐剛負責。除此以外，一連12集的《青之文學》聲優陣容也是非常鼎盛，包括樸璐美、關智一、水樹奈奈（更包辦主題曲），其中更找來《半澤直樹》堺雅人作故事開首的真人導讀，他也參與了《人間失格》男主角大庭葉藏的配音，絕對是動漫界跟文學界最華麗的一次跨界企劃。

小畑健以很多超現實的意象來表達葉藏的心理變化，例如以一個扭曲的人形黑影配以葉藏內心獨白，表達他逃避現實、不斷沉淪、自我否定的性格特徵。

小畑健的《人間失格》以一連四集為單元，相對於故事推進，作品更著重內心描寫，而且以很多超現實的意象來表達葉藏的心理變化，例如以一個扭曲的人形黑影配以葉藏內心獨白，表達他逃避現實、不斷沉淪、自我否定的性格特徵，深刻地帶出原著的灰暗沉鬱格調。不得不提《青之文學》除了《人間失格》還有太宰治另一作品《跑吧！美樂斯》，故事講述身為作家的男主角在改編一個希臘故事時想起了一位舊摯友，那個希臘故事是這樣的：一位即將判死刑的人為了希望能在死前出席妹妹婚禮而告假，結果朋友非常勇敢地作擔保人，國王命令如三天內犯人不回來，作為朋友的擔保人便需要代其一死，從而帶出是金句也是故事命題的核心：「是等待的人痛苦呢？還是讓人等待的人痛苦？ 」

朝霧卡夫卡的太宰治《文豪野犬》（2016年）

近年熱爆腐女界的《文豪野犬》，是最超現實也玩得最癲的文學改編動漫作品，故事講述為了對抗黑暗勢力，一群日本超能力者組成「武裝偵探團」，而這些超能者的角色原型，全都是來自歷史上的文學家。每一位成員都有超能力，以他們最出名的個人著作變成必殺技，例如谷崎潤一郎絕招是「細雪」。變成熱愛大自然農夫的詩人宮澤賢治是「無懼風雨」（很好的一首詩，大家有興趣不妨Google Search來看看），還有由男變成女而且萌得大受歡迎的泉鏡花「夜叉白雪」，當然不少得主角太宰治可以將一切超能力歸零的「人間失格」；「偵探」方面就是要徹查黑勢力的犯案過程和動機，不過說到底其實也不用怎麼查，因為團中其中一位角色是著名推理小說家江戶川亂步，他的絕招就是「超推理」，只要走到死者前面帶上眼鏡，所有真相立即水落石出！最後就是找到敵人打打打。

《文豪野犬》是最超現實也玩得最癲的文學改編動漫作品，故事講述一群以文學家為藍本的超能力者組成「武裝偵探團」。

第一季的港區黑幫勢力頭目是芥川龍之介，他的絕招是發出雷電的「地獄變」（竟然不是「羅生門」）；之後第二季是森鷗外，因為劇集眾多角色以走馬燈形式不斷登場，當日本文豪不夠用時，第二季便再加入歐美文豪如《大亨小傳》Francis Fitzgerald、《湯姆歷險記》Mark Twain等，實行將作品變成全球文壇巨匠巡禮。

《文豪野犬》令更多動漫迷對本來一無所知的日本文學開始有了興趣，對於推動日本文學普及化來說絕對功德無量。

雖然《文豪野犬》聽起來好像很吸引，特別是熟悉小說的朋友聽到自己熟悉的作家登上動漫還有超能力會覺得很有趣，不過事實是動漫中出現的作家性格設定和他們的對白，雖然也有借鏡真實歷史，不過都只成為元素，跟本來的文學作品並沒有扯上關係，更沒有什麼相生相剋等的有趣設定；文豪跟文豪之間也不會根據真實歷史上作家性格而擦出火花，總體來說就只有名字和點子有趣，實質內容其實和一般王道動畫無異。不過也多得《文豪野犬》，令更多人對本來一無所知的日本文學開始有了興趣，除了查看各個角色的歷史也會翻閱他們的作品。對於推動文學普及化來說，《文豪野犬》絕對是功德無量。

武裝偵探團中的「武裝」，就是每一位文學家的超能力，他們以最出名的個人著作變成必殺技。

伊藤潤二的太宰治《人間失格》（2017年）

舉世知名的大師伊藤潤二，不單在恐怖漫畫範疇，甚至是以整個畫壇來說，他在日本當代的殿堂級地位絕對無出其右。伊藤潤二漫畫的恐怖感不單止來自血淋淋或密集恐懼等視覺衝擊，而是一種在看罷回想時依然覺得毛骨悚然的內心恐懼；再加上他創作的故事構思千變萬化，當中又很大程度跟日常生活息息相關，如頭髮、眼睛、隧道、漩渦、釘子、魚、貓、女性……再普通不過的生活日常，只要在伊藤潤二的腦海中走一圈，便可以創作出令人讚嘆不已的恐怖故事，當中不少更有哲學味，如莊周夢蝶超級恐怖版的《長夢》、親人與孝順再定義的《祖先們》、讀很多書和死讀書差異的《蔵書幻影》等，都是引發生活以至生命瑕思的妙作。

伊滕潤二的《人間失格》是太宰治改編作品中最好看的一部。

伊滕潤二的《人間失格》是我介紹這四套太宰治改編作品中最好看的一部，他不單止對原著有很深入的解讀，而且還可以將自己的個人風格融入作品之中，原著中很多關於葉藏的心理陰影，如被陷害、衊視、侵犯，伊藤潤二都以一貫恐怖表達方式呈現，這種內心恐怖的巨像化表達非常成功，例如葉藏童年被同學竹一踢爆搞笑造假、大學時被學姊性需要的苛索無度，還有跟酒吧女招待常子自殺時驚心動魄的掙扎景況，這些角色場景不管生前死後也以厲鬼冤魂的角色穿插葉藏身邊，令他終日誠惶誠恐、生不如死。其中特別是女性對葉藏產生愛情後演變的人性醜惡，都非常細微深刻地描繪出來。例如當葉藏前往仙遊館居住時，老闆娘的兩位女兒為了要將葉藏據為己有，最後嫉妒至置對方於死地，這一幕實在歎為觀止！只要你看過《富江》，便會知道伊藤潤二是將女性利用外表的美來實行內心的醜、將二者給合得淋漓盡致的畫壇第一人。如果你沒有看過《富江》，便應盡快拜讀，尤其當喜歡上一位美女時候，就像醒世恒言一樣警剔人生，伊滕潤二的《人間失格》也有異曲同工之妙。

後記：太宰治無處不在

在動漫界出現的太宰治改編作並不止於上述四套動畫，例如還有即將於11月29日上映為紀念太宰治110周年的劇場版動畫《HUMAN LOST 人間失格》，還有一些並不是以改編他的作品形式，而是引用其作品穿插其中的，例如輕小說《文學少女》便大量引用太宰治金句、《古書堂事件手帖》也曾以《晚年》被盜作故事藍本，再引用名言：「持自信而活吧！生命萬物無一不是戴罪之子。」；動畫《月色真美》男女主角第一次認識互Send短訊時，節錄《斜陽》表達內心變化：「所謂幸福感，也許就像沉在悲哀的河底、發出微光的砂金之類的東西吧。」不管引用的是厭世名言又或是像詩一樣的詞藻，都令作品增添藝文氣息。只要細心發掘，便會發現太宰治無處不在；太宰治的作品，一直影響著後世創作，這正是生有限但活無限的最佳例子。

即將於11月29日上映為紀念太宰治110誕辰周年的劇場版動畫《HUMAN LOST 人間失格》：