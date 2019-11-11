SLAM DUNK 男兒當入樽 井上雄彥出AR app 櫻木花道陪你打籃球

【SLAM DUNK Talkin' to the Rim AR手機app】90年代日本動漫《男兒當入樽 / 灌籃高手》（SLAM DUNK）作者 井上雄彥 旗下製作公司，日前突然於iOS / Android平台推出手機App「SLAM DUNK Talkin’ to the Rim」，重現櫻木花道練習場景，更支援增強實景（Augmented Reality / AR）將櫻木花道融入真實地方射球，《入樽》Fans必裝！

Flower為《男兒當入樽》作者 井上雄彥 老師的官方製作室，日前推出「SLAM DUNK Talkin’ to the Rim」iOS / Android 手機程式，以井上老師2D黑白漫畫風格，配以3D人物動作及特別製作櫻木花道面部表情動作模組，將櫻木花道在公園中獨自練習射球的一幕重現，更加入AR技術讓玩家透過手機將真實環境帶進動漫場景中！

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井上老師為SLAM DUNK Talkin' to the Rim手機程式繪畫插畫，作為app封面。 【手機截圖】

SLAM DUNK Talkin' to the Rim主要分為三部分，先介紹中間的Park Mode，場景是公園籃球場，井上雄彥老師曾說過，如一個人靜靜地聽著音樂，看看櫻木花道練習射球也是一件不錯的事，大概這個模式的原意盡在於此；在Park Mode中，可以隨意放大縮小場景，或近距離參考櫻木花道的射球姿勢、欣賞在立體模組下井上老師如何呈現櫻木的表情、除了射籃外櫻木更會做出像專業籃球員的帶球上籃動作、甚至有假動作出現（這是櫻木花道的湘北隊敗給海南大學附屬高校後，他加倍練習的成果呢），至於入樽動作，筆者等了很久都未見出現，希望井上老師真的有帶入app中吧。

Park Mode逐格睇

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AR模式帶櫻木回家

「SLAM DUNK Talkin' to the Rim」的增強實景模式 AR mode，玩家可利用手機鏡頭，在任何真實環境中加入一個模擬公園球場，結果櫻木花道便可以在任何地方練習，玩家也可以在手機中欣賞櫻木練習情況，除了有Park Mode中的動作外，當中會有拍打籃球聲、撞框聲在app中呈現。而在AR Mode中，如有場景特別與櫻木匹配，可以在AR Mode中擷取時刻並生成約5秒影片，並在app中的Album Mode中欣賞。

(AR系統要求：iPhone SE或更高版本、iOS11或更高版本。兼容iPhone及iPad / Android版須備有最新ARCore兼容手機平板，Android 7或以上版本。）

AR Mode 設定【點圖放大】

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筆者作為多年《SLAM DUNK》的忠實Fans當然十分喜歡、並即時課金支持，如果將來加入 流川楓、赤木剛憲、宮城良田、三井壽（更希望有 赤木晴子 陪筆者買波鞋）會加入「SLAM DUNK Talkin' to the Rim」會更有趣！