SLAM DUNK 男兒當入樽 井上雄彥出AR app 櫻木花道陪你打籃球

【SLAM DUNK Talkin' to the Rim AR手機app】90年代日本動漫《男兒當入樽 / 灌籃高手》(SLAM DUNK)作者 井上雄彥 旗下製作公司,日前突然於iOS / Android平台推出手機App「SLAM DUNK Talkin’ to the Rim」,重現櫻木花道練習場景,更支援增強實景(Augmented Reality / AR)將櫻木花道融入真實地方射球,《入樽》Fans必裝!