【仁王2 Nioh 2】BETA 試玩報告: 豐富高完成度期待之作

【仁王2 Nioh 2】11月各平台的大作實在太多，可幸終於在期間限定前抽到點時間玩《仁王 2》的DEMO體驗版，今次的版本亦比TGS的更深入，而且不用限住玩15分鐘，以下同大家較深入的報告。

《仁王 2》的試玩版同當初第一集的試玩版一樣，就是提供兩個主線關卡，一個對人型強敵關卡，還有一個逄魔之夜的高難度關卡。筆者玩畢全程都花了9小時之多，以DEMO來講實在是非常豐富。而對比起上次TGS試玩版，因為今次有技能點的關係，亦能更全面地了解到遊戲架構。承接上集遊戲亦可設定60FPS的動作模式、高解析度30FPS的穩定模式或在之間的劇院模式。筆者選擇用動作模式玩，全程也是60FPS超流暢，而且畫面也不算降級很多。

滿足的體驗 版圖精良有挑戰性

直接講結論，今次《仁王 2》DEMO令筆者感到很滿意。遊戲架構與《1》非常類似，而版圖設計上可看到亦是花了很多心思，不論是環徊一圈打通捷徑的地方，或者是很多暗路，跳落後發現的隱藏位置等，以至到破壞了環境物品出現的隱藏金怪及木靈等，令探索版圖爽快得來又很充實。而敵人佈置方面，「陰濕」的設局感覺亦比《1》多，防不防勝的天井來襲、引誘你背刺然後黃雀在後等等，對於擁有自虐體質...... 應該說是喜愛高挑戰性的玩家來說非常不錯。

今集變成自創角色，不再用威廉，雖然... 都是不懂得游水

今集的版圖一樣抵讚，筆者慢慢探索找齊隱藏路，玩得很開心

比「常世」更難的「常闇」

戰鬥方面也是照舊有上/中/下架式，以及「流轉」與「殘心」的回段精力手段。必需要注意的是今集新加的「常闇」系統，在中BOSS及打BOSS時會出現，是一個區域性的常世而且無法用殘心來拔除。雖然會強化妖力，但因為精力回復會變得極慢，固此令遊戲難度一口氣提升。應對的方法也有幾種，最保守的話打 BOSS 可以直接等到效果完結 (中BOSS的永久性常闇不行)；平民的就用御神水、抗常闇被動技/裝備技、陰陽術結界符等抵抗，真高手的話則可用轉架式的「流轉」來應對。精力是仁王的生命線，「常闇」可以說是令遊戲更有挑戰性。

部份中 BOSS 長期「常闇」，加上有其他嘍囉，甚至比 BOSS 更難打

DEMO 版最難的前田利家 BOSS 戰頗有挑戰性，有隻狼7成左右

新妖怪技、特技反擊

今集玩「半人半魔」是加入了妖怪技的系統，如筆者早前所說的確有點像玩《惡魔城》的打怪物魂系統，每隻怪物都會隨機掉落招式，變相令原本已經有很多攻擊選擇的主角，增添更多玩味。暫時試玩所見已經有部份的妖怪技非常OP，例如夜刀神的多段判定又來回攻擊，如位置正確輸出力是超班。新加入的「特技」也是遊戲中另一套的反技，面對BOSS大招時準確使出，能將大招連消帶打，而且根據不同守護靈反技都有不同，「迅」系更有移動效果，高手必玩。

特技拆BOSS大招很好玩，有次還直接拆了常闇打到BOSS趴地

技能育成大改 獨立配點好充實

今集除了加入兩把新武器，技能點系統也大改，由上集以等級配點，變成各武器及術法以熟練度來配點（除了骨幹的武士技能）。換句話說用刀便會不斷增加刀的技能點。有時檢到強力新武器，也不用因為配點不合用而完全放棄使用，而是可以「試試看，順便練技能點數再變強」。同樣地忍術及陰陽術的技能也可以放心的不斷修練及配點，自由度及彈性大幅提升。而各武器及術式的技能樹亦非常豐富，培育角色成長的充實感加上遊戲性都是非常令人滿意。

遊戲有13類技能樹，每個都像圖中那樣，技能極豐富

DEMO 試玩小結：

《仁王 1》的系統本身其實已頗成型，今次《仁王 2》就試玩所見，就是從《1》增築更多東西，以及對舊有系統進行改良。筆者作為舊作玩家並沒感到乏味，反而對精心設計的新版圖及新的陰濕敵人佈置充滿期待，新的妖怪技系統也充滿了玩味。遊戲的動作性、版圖設計、培養系統、打寶系統的完成度已很高，對於動作遊戲迷來說已是必玩，不過如果沒玩前作，也建議先打好基礎(PS Plus 今月免費)，因為系統再疊上去其實也頗多東西要學。因為有著妖怪技及特技反擊，加上玩家的熟練度，估計《仁王 2》在後期應該也會變成爽快的打寶遊戲，像《1》那樣一隻GAME提供「前期有挑戰性」、「後期爽快刷裝打寶」兩種享樂。