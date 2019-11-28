【乃木坂46】前隊長櫻井玲香全新寫真集內衣照解禁！挑戰大人性感

前乃木坂46成員，現在以舞台劇女演員持續在演藝圈活躍的櫻井玲香，11月27日發售的第二本個人寫真集「視線」公開了小露「大人性感」的照片。距離上一本個人寫真集「自由ということ」大約兩年半的時間，當時最大的尺度只有挑戰比基尼，而這次在美國波特蘭的攝影以「大人性感」為主題，首次挑戰了內衣攝影。

這次公開的照片是櫻井自己也表示相當喜歡的白色內衣照，她表示「這張白色風格的照片我想當喜歡，與泳裝有點不太一樣，雖然拍攝時有些害羞，但因為是像洋裝一樣的可愛內衣。比起穿著內衣，更像是在穿著可愛的服裝攝影一樣，因為主題是大人性感的關係，嘗試了這套服裝，是非常喜歡的照片！」同時間公開的還有在花店拍攝的一張照片，她表示「因為說過喜歡花，所以就臨時決定要去花店了。真的是非常漂亮的花店，很單純的非常享受。」

另一批公開的照片也是櫻井玲香自己相當喜歡，穿著針織毛衣趴在沙發上露出纖細大腿的照片，還有在波特蘭的夜晚街拍。第一張照片與寫真集封面的針織毛衣相同，在有限的時間中展現豐富的表情，除了不吝展示身材外，在各種表情中的「視線」才是本作真正看點。第二張照片則是在波特蘭外景的最後一天，與工作人員們一起吃完蛋糕後於街上拍攝，自然的笑容讓人印象深刻。

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寫真集在9月中時前往美國西北部的波特蘭進行拍攝，被譽為「玫瑰之城」「全美最適居城市」的波特蘭除了有美麗的街景，其自然景觀也不遜於其他都市。本作包括自然風、快樂風、慵懶風以及寫真集不可或缺的性感風，是將櫻井玲香成熟魅力集大成的作品，寫真集卷末也預計會有長篇專訪以及櫻井給乃木坂46成員們的訊息。櫻井對此也表示這部作品是象徵她全新開始，能夠當作名片一樣的作品，希望大家好好期待。另外也開啟了官方Instagram帳號。

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【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】

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