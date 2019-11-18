EVA 新世紀福音戰士 官方推出初號機、二號機 AT-Field力牆咖啡壺

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【新世紀福音戰士】EVA 新世紀福音戰士 官方網店「EVANGELION Store」，日前公布推出包括以 初號機 及 二號機 「AT-Field」為主題的咖啡保溫瓶，2019年12月上旬開始出貨，售價亦不算太貴，即將到日本旅遊的話可以先訂購後送酒店喔。

AT-Field 咖啡保溫瓶 由 EVA官方網店「EVANGELION Store」推出 【EVANGELION Store官網圖片】

紫初號、紅二號 不銹鋼製造

新世紀福音戰士 EVA 官方網店「EVANGELION Store」公布的兩款主色咖啡保溫瓶，包括初號機紫色及二號機紅色，均由不銹鋼製造，保溫瓶身高約18cm、闊約6.7cm（容量約420ml），標示有A.T. FIELD力牆的咖啡保溫瓶能否抵禦衝擊便不得而知，但官網上表示兩款保溫瓶具備防撞保護，基本的防水及冷熱保溫齊全。而紫色初號機及紅色二號機保溫瓶除了主色不同外，瓶蓋亦分為初號機的螢光綠式及二號機的金黃色，同時以激光刻上初號機「TEST TYPE 01」或二號機「PRODUCTION MODEL 02」識別。

兩款EVA 新世紀福音戰士 官方咖啡保溫瓶（產品編號 D0930101（初號機）、D0930102（二號機））各售3,850日圓（連消費稅），預定2019年12月上旬出貨。
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