《Monster Hunter World》烙印戰士MOD　格斯完美轉職斬龍獵人

《Monster Hunter World》PC 版的玩家，要等到 2020 年 1 月才可以更新《Iceborne》，雖然遲一點，但 PC 版最大的優勢是可以玩到不同的 MOD，光是這樣已經能帶給玩家極大的新鮮感和樂趣。近日又有新 MOD 推出，今次更是配合度超高的《烙印戰士》MOD，格斯就好似天生應該存在於《MHW》的世界之中，馬上看看這個 MOD 有多完美吧。

《烙印戰士》格斯轉職斬龍獵人

今次的《烙印戰士》MOD，主要是把玩家的角色改成《烙印戰士》主角「格斯」的模樣，不論是左臂的義手﹑因失明闔上的右眼﹑全黑的凱甲，還是頸上的「烙印」都重現出來。格斯最令人印象深刻的，應該是揮舞著比人更高的巨劍，用義手砲和連射弩對付使徒和「神之手」的狂戰士戰鬥畫面。

格斯那把誇張的巨劍本來就是因「奉獻能擊斃龍的劍」而製成，因此又被稱為「斬龍劍／龍殺」，正正配合到《MHW》狩獵龍的主題和大劍武器。加上，左手的連射弩又和獵人的投射器相似，格斯在《MHW》出現完全沒違和感。

格斯完美融入《MHW》世界（YouTube@CantaPerMe 影片截圖）

+ 4 + 3 + 2

過埸動畫中顯示不到連射弩的模組，變成果實凌空的畫面（YouTube@CantaPerMe 影片截圖）

斬龍劍打炎王龍會否太有型

PC 版玩家下載《烙印戰士》MOD 前，或 PS4 玩家想望梅止渴的話，可以看以下圖片和經由「CantaPerMe」頻道上傳的影片。格斯的斬龍劍並不只是裝飾，而是把大劍的模組改為斬龍劍的模樣，因此玩家可以確實用來狩獵魔物。看著格斯帶著厚重的斬龍劍三蓄砍落炎王龍身上，有一種難以言喻的爽快，如果可以把其中一隻魔物改成費蒙特（格里弗斯）的話，簡直是《烙印戰士》讀者最大的享受。

《MHWI》和《Horizon Zero Dawn：The Frozen Wilds》合作任務第一彈（官方圖片）

《MHWI》和《Horizon Zero Dawn：The Frozen Wilds》限時聯乘合作任務第一彈在（22 日）展開，坦白說，作為《MH》忠實玩家，《Horizon》的多次合作都頗失望。雖然機械武器外觀不錯，但只要想到《Horizon》的女主角就不太開胃。而且多次合作也仍未加入機械獸供獵人狩獵，不及《巫師 3》森精那麼有誠意。辻本真的可以考慮加入《烙印戰士》的合作，回響應該比《Horizon》更好。