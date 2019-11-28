【Devil May Cry 3】重溫經典　移植Switch特別版20/2推出

日本 Capcom（卡普空）宣布，預定於 2020 年 2 月 20 日在 Nintendo Switch 主機上推出旗下人氣動作遊戲《惡魔獵人（Devil May Cry, DMC）》系列作三代最新移植版《惡魔獵人3 特別版》（Devil May Cry 3 Special Edition／デビル メイ クライ 3 スペシャル エディション）讓玩家們遊玩體驗，定價 1,809 日圓。

在這次預定於 Switch 主機上推出的最新三代移植版方面，除了將會把過去描述主角但丁與雙胞胎兄長巴吉爾之間的對決為主題的三代內容完整收錄外，還將會開放巴吉爾讓玩家們操作使用，並追加將戰鬥玩法特別強化的高難度挑戰模式「Bloody Palace」登場，讓玩家們可以在 Switch 主機上回味體驗最完整的三代內容與挑戰！

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附帶一提，隨著這次三代 Switch 特別版的推出，官方也將於 2020 年 2 月 20 日同步推出將之前一、二代與這次三代特別版同梱的《惡魔獵人 三部曲合輯包》，定價 4,990 日圓，想一次收藏一至三代的玩家們到時可別錯過！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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