直擊！東京成田機場動漫中心Anime Deck　落機爆買玩具模型

最近東京成田機場又有新鋪開張，不過今次並非藥妝、食店、便利店，而是成田動漫基地中心「Anime Deck」。超龐大的店面，內有大量動漫模型精品出售，動漫粉絲一落機就可以立刻掃貨，或臨上機前作最後衝次，不必再去秋葉原。記者實地直擊參觀，睇睇有乜精品產品好買。

剛剛11月28日正式開張的「東京成田機場動漫中心Anime Deck」，位於成田國際機場第2航站樓主樓2F，店面超大超寬落，有著大量動漫人氣作品的精品模型。方便動漫迷一落機，或出發前搶購掃貨。

店前已有一個巨大的高達頭像，非常搶眼，而且內裡更有一座RX-78以及魔蟹立像，絕對是各位動漫粉絲必到打卡位。而且店內還有「日本動漫聖地巡遊」指南，介紹日本88個人氣動漫取景，值得聖地巡遊的地點。

店外的巨大Gundam頭像，非常搶眼。（林勇攝）

店內可以睇到非常多人氣熱門作品，包括《機動戰士Gundam》、《鬼滅之刃》、《刀劍神域》、《Re：由零開始的異世界生活》、《為美好世界祝福》、《名探偵柯南》等。最特別是店內區間了《新世紀EVA》專區，大量專屬精品，EVA fans都值得一看。

店內打卡好位（↓↓↓點下圖放大觀看↓↓↓）

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成田Anime Deck店內新世紀EVA專區（↓↓↓點下圖放大觀看↓↓↓）

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近排超人氣的《鬼滅之刃》亦有不少精品可買（↓↓↓點下圖放大觀看↓↓↓）

機械人、英雄類型的模型（↓↓↓點下圖放大觀看↓↓↓）

當然還有大量萌系女角色（↓↓↓點下圖放大觀看↓↓↓）

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還有大量精品選購...去唔到睇過當買了也好（↓↓↓點下圖放大觀看↓↓↓）

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除了玩具模型精品外，店旁還開設了Maid Cafe，不時與不同人氣作品聯乘合作，最近就跟《LoveLive！Sunshine》期間限定cafe（即日至2020年2月29日），亦有不少《文豪Stray Dogs》的人物立板，喜歡這些作品的朋友值得「幫襯」。

Anime Deck旁邊的Maid Cafe（林勇攝）

最後，在店外有一條長長的「動漫之路」，以不同動漫作品的背景加上角色立板，亦是免費打卡的好去處。

動漫之路（↓↓↓點下圖放大觀看↓↓↓）