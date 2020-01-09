《DEEEER Simulator非常普通的鹿》做隻橫行霸道的小鹿摧毀城鎮吧

日本 ACTIVE GAMING MEDIA 公司旗下品牌「PLAYISM」7日宣布由 NASPAPA GAMES 開發，公開募資成功的《非常普通的鹿》（DEEEER Simulator）Steam 搶先體驗版將於 1 月 21 日發布。

主角是一隻「非常普通」的鹿哥，牠能兩腳行走又能隨意伸縮脖子，又可以利用鹿角做利器，並可以如法拉利般兩腿加速奔馳，完全是隻獨特有個性的鹿在街上橫行霸道，《非常普通的鹿》正是一款「慢生活城市中大肆破壞的遊戲」。

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玩家要操作這隻鹿跟城裡的動物朋友們一起享受美好時光，徹底摧毀小鎮的一切，撞飛汽車，噴火摧毀建築物等。隨著破壞城市的程度，「鹿哥災害 LV」會升級。當然最終會被警員追捕，被抓到後接下來的命運可是很悲慘的喔！遊戲中的音樂，登場角色等，在遊戲世界中自由超現實的氣氛下，整個體驗都能令玩家們盡情歡笑。

《非常普通的鹿》還在開發階段時釋出的動畫造成玩家之間很大的迴響，公開募資企畫中也收到相當大的贊助金額，是玩家們近期注目的焦點遊戲之一。官方表示希望搶先體驗版能夠得到玩家們直接的回饋，並根據玩家給予的意見不斷繼續更新，計畫在一年後推出完整版本。如果喜歡《模擬山羊》、《Untitled Goose Game》等動物大鬧人類城市的遊戲那就不要錯過這款《非常普通的鹿》喔！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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