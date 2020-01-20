獨立遊戲主動放「海盜灣」任人免費下載　銷量不跌反爆升四倍

《Danger Gazers》是一款由單人獨立開發團隊ShotX Studio所打造的作品，該作以經歷末日浩劫後的世界作為背景，打造出一款採用俯瞰視角的roguelite動作遊戲，還加入了大量的武器和裝備以及大量隨機關卡以及事件來提升遊戲的整體耐玩度。

開發者 Shota Bobokhidze 隨後也在 Reddit 上發文，表示知道有些人無力購買遊戲、想在購買前先實際體驗後再作決定或甚至是只選擇盜版，因此決定提供給這些玩家一個合適的選擇。

而他也希望這些玩家能夠給予各種形式的支持做為回報，不管是透過給予建議或是分享下載種子，只要是玩家們認為有所幫助的做法他都相當樂意接受，而他也希望每個人都能在他的遊戲中享受到樂趣。

而根據外媒 Polygon 的資訊，Shota Bobokhidze 表示《Danger Gazers》的銷量自從登上「海盜灣（TPB）」後已提升了四倍，也有不少玩家直接贊助他遠遠超過遊戲價格的資金，也收到了不少鼓勵和建議信件。單就 Steam 的銷量來看並不樂觀，但遊戲當前也有在 Itch.io 平台上特價販售中，可推測為玩家當前購買該作的主要管道。

Shota Bobokhidze 也表示會在未來設立 Patreon 頁面，讓玩家能夠更簡易的支持其後續的遊戲開發，希望能夠透過玩家的各類支持，藉此在未來打造更多有趣的獨立遊戲作品。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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