拜唔拜年都啱睇！5 隻打發時間免費手機遊戲　iOS﹑Android 通殺

【拜年玩乜手機Game？】在武漢肺炎的陰霾下，農曆新年的安排都有點被打亂，更有部分人選擇不去拜年，留在家中靜靜渡過數日的假期。但周星馳系列 loop 完一輪，仍然覺得沉悶的話，不妨下載以下 5 隻免費又有趣的手機遊戲，打發時間。

1﹑Rope Bowling（iOS﹑Android）

手機上的小遊戲，最容易玩上癮的應該是益智類遊戲，要玩家想每一關的小技巧，容易上手又適合不同的玩家。《Rope Bowling》要求玩家把保齡球樽推倒，不過每關都有各種機關等你挑戰，而且保齡球由繩綁著，玩家要考慮剪繩的時期和次序。這類遊戲玩著玩著就過了幾小時，非常容易上癮。

Rope Bowling：iOS

Rope Bowling：Android

1﹑Rope Bowling（iOS﹑Android）（遊戲截圖）

2﹑Mummy Returns（iOS﹑Android）

第二種筆者打發時間會玩的遊戲，就是無腦射擊遊戲，沒有 PVP 的壓力，單純把畫面上的敵人掃射。《Mummy Returns》顧名思義就是打喪屍遊戲，玩家甚至不用控制角色移動，等喪屍行到你面前再射殺它們即可。遊戲的節奏相當明快，分數越高就能解鎖越多武器，完全無需要思考，一個字：「爽」。

Mummy Returns：iOS

Mummy Returns：Android

3﹑射龍門 Dragon Gate Poker（iOS﹑Android）

過年真的是少不了和親戚朋友怡情兩手，如果今年約不齊人，但又手癮起的話，可以考慮下手機玩射龍門：《射龍門 Dragon Gate Poker》。使用虛擬遊戲幣遊玩，不用擔心真的會花費現金，玩法就是大家嗌「撞柱」嗌不停的射龍門。可以用來止手癮，又或者去和朋友射龍門前試試運亦可。

射龍門 Dragon Gate Poker：iOS

射龍門 Dragon Gate Poker：Android

4﹑Crowd City（iOS﹑Android）

除左過版遊戲外，簡單的 PVP 遊戲也很好用來打發時間。在《Crowd City》中，4 名玩家開首是一個小團體，要在城市中找出「失散」的白色市民，加入並壯大團體規模。目前就是以較大的團體吞併其他玩家，只要成為城市中最後生存的團體，或時間內組成最多人數的話，就能取得勝利。

Crowd City：iOS

Crowd City：Android

4﹑Crowd City（iOS﹑Android）（pandahelp 圖片）

5﹑Ink Inc（iOS﹑Android）

《Ink Inc》就比以上的 4 隻遊戲更簡單，以及可能會更適合較文靜的玩家。遊戲中有各式各樣的人進入店來，要求玩家幫他們紋身，玩家要根源他們提供的圖案，以及所提供的工具和顏色，盡量紋得相似。隨紋身的次數增力，前來的客人的要求也會提升，對畫畫有自信的玩家務必挑戰一下。

Ink Inc：iOS

Ink Inc：Android