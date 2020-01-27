【高比拜仁逝世】《NBA2K》Twitter哀悼　玩家望再登封面最後致敬

曾擔任籃球遊戲《NBA 2K》數次封面球員的 NBA 傳奇巨星「黑曼巴（black Mamba）、小飛俠（Peter Pan）」 Kobe Bryant 今日傳出在美國當地搭乘的私人直升機發生事故，墜毀在美國洛杉磯南卡拉巴薩斯郊區，享年 41 歲，與他同行的女兒也在機上不幸罹難。

Kobe Bryant 1996年首次在NBA出賽，他為洛杉磯湖人效力的 20 年職業生涯中總得分達到33,643分，位居 NBA 歷史第四位，並取得 5 次總冠軍，獲選 2 次總決賽最有價值球員，1 次年度最有價值球員，2次得分王。另外 11 次入選 NBA 最佳陣容，18次入選全明星賽，以及2屆奧運會金牌。2018年更憑著以他引退短言改編的動畫短片《親愛的籃球》（Dear Basketball ）獲得奧斯卡最佳動畫短片。

由於他在 NBA 生涯的傑出表現，Kobe Bryant 在 2009 年獲邀成為《NBA 2K10》封面球星，更在 2016 年宣佈引退後也成為《NBA 2K17》傳奇珍藏版封面球星。除了籃球遊戲以外。在 2010 年他也為《決勝時刻：黑色行動4》（Call of Duty: Black Ops 4）拍攝真人廣告影片，當時他手上所持的槍枝就有「黑曼巴」的稱號。

Kobe Bryant 事故傳出後，不僅 NBA 發表沉痛哀悼，《NBA 2K》系列推特官方帳號也以「願傳奇安息，感謝您在場內外的貢獻，我們相當想念您」。

▼▼不少玩家也在底下留言，並希望 Kobe Bryant 能再度成為 《NBA 2K21》封面球星表達最後的敬意。▼▼

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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