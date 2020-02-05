《Butter Royale》食物版食雞！32人對戰仲要真係有得揀用雞！

Mighty Bear Games Pte. Ltd. 宣布，自即日起在 Apple 月費制遊戲吃到飽服務「Apple Arcade」平台上，推出一款新作遊戲《Butter Royale》讓玩家們遊玩體驗。

《Butter Royale》為一款以食物為主題，讓包含玩家在內的 32 名玩家們，在遊戲舞台「奶油島」上激烈對戰的大逃殺型食物對戰射擊遊戲。玩家們在遊戲中，可以從多達 50 名充滿各種不同個性的角色中選擇自己喜歡的角色使用，一邊以安全地帶為目標不斷前進，一邊以各種以食物為主題設計的槍械，來將其他的選手們都給一一掃蕩清場，體驗最刺激火熱的 TPS 射擊對戰樂趣！

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同時在本作中，除了單人遊玩對戰的大逃殺型生存對戰玩法外，還將會支援最多四人的共鬥模式，讓玩家們可以與好友共組四人隊伍，活用各種戰略戰術來迎戰敵人，也讓整個戰鬥更加刺激多變！而且本作除了線上對戰之外，也將會對應離線對戰的多人玩法，讓玩家們不管是在線上線下，都可以盡情享受遊戲所帶來的全新對戰體驗！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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