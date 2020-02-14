見證波鞋街文化 Chino 白飯魚前輩搪膠．刺身變成白布鞋

【波鞋街 432Hz 白飯魚前輩】大豆芽水產主設計師Chino Lam以個人名義與波鞋街432Hz 合作，推出200隻開店一周年紀念版「白飯魚前輩」搪膠，加上向香港白布鞋文化至敬。

「白飯魚前輩」搪膠（圖片來源：432Hz）

波鞋聯乘公仔、款式多到買不完，也沒甚麼新意。香港藝術家Chino Lam 跟波鞋街432Hz合作搞公仔，剛用上代表70年代香港學生文化的「白飯魚」運動布鞋來做主題！築地「鮪魚前輩」(MAGURO SENPAI) 變身香港仔漁市場「白飯魚前輩」(SALANGID SENPAI) ，跟香港旺角「波街鞋」文化相當匹配，認真好玩！

分12cm 白飯魚前輩及手指頭公仔兩個版本。（圖片來源：432Hz）

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12cm「白飯魚前輩」（＄800／限200隻）

手指套公仔「白飯魚指人形 」（＄200／限300隻）

2月19日23時59分於 432Hz 官方網站 (www.432hzofficial.com)接受預購登記。 「白飯魚前輩」分為60隻為海外名額、140隻為本地名額，「白飯魚指人形」100隻為海外名額、200隻為本地名額；如登記人數超額，將進行抽籤，幸運兒將收到認購電郵，並通知付款方法及購買詳情。

另外，本地認購者，將要在2月23日到旺角波鞋街432Hz 門市取貨，當日另有別注長袖tee發售（白／墨綠兩色，各＄380），又有一日限定Chino Lam作品展，即睇圖輯：

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以前學生家中無錢，別說Adi、Nike，真是連Mohawk、Yasaki都買不起。長短跑、足球、籃球甚麼也是靠一雙國貨公仔、雜貨店賣10蚊的白布鞋。現在香港已經富裕起來，白飯魚跟用來補色的「白鞋油」，已日漸被人們遺忘淘汰 。

圖片來源：Wiki百科

包裝盒也模仿了當年知名的「雙錢牌網球鞋」的紅藍間設計，而盒上還有一些別緻的插圖，當中混入不少波鞋街術語，由內至外都非常有意思。