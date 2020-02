Pokemon of the Year 有結果！謎擬Q擊敗比卡超上位　三伊貝上榜

The Pokemon Company 和 Google 合作舉行的「Pokemon of the Year」投票終於有結果。以《寶可夢 劍/盾》之前所有登埸過的 Pokemon 為對象,在「Pokemon Day」(2 月 27 日)公布,由全世界的「訓練員」所投出,最具人氣的 Pokemon 排行榜。大家最熟悉的皮卡丘(比卡超)﹑噴火龍﹑甲賀忍蛙,到底人氣如何呢?