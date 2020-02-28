Pokemon of the Year 有結果！謎擬Q擊敗比卡超上位　三伊貝上榜

The Pokemon Company 和 Google 合作舉行的「Pokemon of the Year」投票終於有結果。以《寶可夢 劍／盾》之前所有登埸過的 Pokemon 為對象，在「Pokemon Day」（2 月 27 日）公布，由全世界的「訓練員」所投出，最具人氣的 Pokemon 排行榜。大家最熟悉的皮卡丘（比卡超）﹑噴火龍﹑甲賀忍蛙，到底人氣如何呢？

「Pokemon of the Year」一共收集到 6,608,215 票（官方圖片）

↓↓↓「Pokemon of the Year」綜合（全地區）排名前三十結果↓↓↓

+ 26 + 25 + 24

甲賀忍蛙眾望所歸登頂！

在《精靈寶可夢 X／Y》推出前，如果問玩家最喜歡的寶可夢是什麼，估計噴火龍一定佔三甲位置。但看到「智蛙」在卡洛斯聯盟的表現，以及對戰蜥蜴王和決賽對戰噴火龍Ｘ 的熱血，甲賀忍蛙一躍成為《精靈寶可夢》的超人氣角色。「Pokemon of the Year」的投票結果也再次證實了甲賀忍蛙的地位，力壓噴火龍﹑路卡利歐﹑烈咬陸鯊等，登上綜合（全地區）排名第一位！

甲賀忍蛙成為 2020 年人氣最高的 Pokemon（Pokemon of the Year 影片截圖）

皮卡丘／比卡超地位不保？

比卡超／皮卡丘一向是《精靈寶可夢》的主角，經歷多個世代，動畫中只有比卡超一直留在小智身邊。而《精靈寶可夢 S／M》首次登埸的謎擬Q，披著比卡超的外皮，想利用比卡超的名氣令自己交到更多朋友（角色設定）。沒想到這個「策略」真的令謎擬Q 有著高人氣，更估不到的是，在「Pokemon of the Year」投票中，謎擬Q 高據三甲位置，拋離皮卡丘十多名。這個結果，難道可以令謎擬Q 除下假扮皮卡丘的外皮？

「Pokemon of the Year」除了綜合所有 Pokemon 的排名外，亦分有各個不同地區的排名，大家又是否在遊戲中都捉過這些人氣 Pokemon 呢？

↓↓↓「Pokemon of the Year」各地區前五排名↓↓↓

+ 36 + 35 + 34

官方同時公布了最新的幻之寶可夢「薩戮德」（Pokemon of the Year 影片截圖）

「Pokemon of the Year」官方網站（按此進入）