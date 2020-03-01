《聖鬥士星矢 閃耀鬥士》事前登入突破30萬人次！送1位黃金聖鬥士

iOS/android手遊《聖鬥士星矢閃耀鬥士》登入突破300,000人次，活動期間登入送射手座黃金聖鬥士 艾奧羅斯，快下載遊戲、燃燒經費及小宇宙！

萬代南夢宮娛樂股份有限公司宣布，旗下App Store與Google Play平台智慧型手機遊戲《聖鬥士星矢閃耀鬥士》已於2月27日正式上線。為了紀念遊戲正式發行，已完成事前登錄的玩家除了可領取相關獎勵外，遊戲內也推出了登入獎勵及轉蛋等各種精彩活動。趕快下載遊戲燃燒你的小宇宙吧！

感謝玩家熱情支持，歡慶事前登入突破300,000人次！

《聖鬥士星矢閃耀鬥士》自日前推出事前登錄活動以來，截至目前為止已在全球達到300,000的登錄人數！官方將贈送銀河石（可抽取1次10連轉蛋）、各種強化素材，以及射手座艾奧羅斯【綠】等豐富好禮，以感謝各位玩家的熱烈支持。

現在就來獲得射手座艾奧羅斯【綠】（《聖鬥士星矢 閃耀鬥士》宣傳圖片）

「發行紀念登入獎勵」登場！

遊戲發行紀念登入獎勵開跑！活動期間內只要登入滿7天，即可獲得最多700個銀河石。天天登入，將全部好禮帶回家！

「發行紀念進階轉蛋」開跑！

為紀念遊戲正式上線，特別舉辦「發行紀念進階轉蛋」活動，每個階段會有不同的優惠，最終階段保證可獲得1位黃金聖鬥士！趁此機會抽取超值轉蛋，擁有黃金聖鬥士吧！

進階轉蛋（《聖鬥士星矢 閃耀鬥士》宣傳圖片）

「射手座星矢特選轉蛋」閃耀登場！

特別轉蛋魅力登場！本次轉蛋中將出現穿著黃金聖衣的「射手座星矢【紅】」，「射手座星矢【紅】」可以提升我方全體的攻擊力，為隊伍帶來強大助力。趁此機會擁有這位強力鬥士，讓戰鬥對我方更有利！

射手座星矢【紅】（《聖鬥士星矢 閃耀鬥士》宣傳圖片）

《聖鬥士星矢 閃耀鬥士》

iOS平台：（下載連結） Android平台：（下載連結）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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