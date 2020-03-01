L’Arc-en-Ciel闊別八年巡演因新冠肺炎延期　與粉絲網上FF虛擬Con

受【新冠肺炎、武漢肺炎、新冠狀病毒 COVID-2019】疫情影響，日本首相安倍晉三早前呼籲暫延大型公眾活動，歌手如Perfume、EXILE演唱會齊齊延期，當中L'Arc-en-Ciel （彩虹樂團）fans期待了8年的巡迴演唱會ARENA TOUR MMXX，兩場會員限定橫濱Con以及壓軸的國立大型Con，全部宣布延期。

Fans當然失望透頂，但仍然苦中作樂，2月28日，有人發起以 #エアMMXX （即#AirMMXX / MMXX是今次tour名稱）hash tag為記，在twitter上舉行一場虛擬Live。其實並非真的有網上直播，而是成班fans像《大丈夫》內九叔一樣，幻想自己去了杜老志玩，一齊FF一些快樂回憶和入場體驗，聽說參加者超過10萬（數字也是FF內容之一）。

更感動的，是L'Arc-en-Ciel 4位成員hyde、tetsuya、ken、yukihiro都感召參加，最先是hyde 來了一句「開始排練了」，之後大家一齊幻想買goods、想像會唱那些歌曲，又有人用舊goods影相。

+ 5 + 4 + 3

希望ラルク能再為這班如此有意思的fans補辦演唱會，大家太出色了！