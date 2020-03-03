《Blue Protocol藍色協定》公開封測內容　國際版銳意開發中

日本萬代南夢宮目前正在開發，預計 3 月下旬實施 4 天封閉測試的線上遊戲新作《Blue Protocol 藍色協定》，在直播節目「BluePro 通信」中公開遊戲封測期間可以體驗到的內容與實機演示，讓玩家們可以更加了解《Blue Protocol 藍色協定》的魅力之處。

本作為一款讓玩家們化身為失去記憶的主角，與夥伴們一起在世界各地展開冒險尋找自己失落的記憶，藉此來面對未知的壯闊命運挑戰的全新線上動作 RPG 遊戲。玩家們在遊戲中，除了可以騎乘坐騎在舞台上移動探索之外，還可以配合夥伴節奏，使用各種職業與武器，與朋友共組戰列，施展各種華麗的動作招式與必殺技，將會集體襲來的怪物們給一一殲滅，享受高動作性的戰鬥冒險樂趣！

（《Blue Protocol 藍色協定》遊戲演示片段截圖）

在這次的官方直播當中，針對 CBT 可以遊玩的內容與上一回直播結束後官方於推特募集的問題提出解答，並展示一部份內容的實機演示。

巨龍的爪痕（自由探索）

「巨龍的爪痕（自由探索）」是在封閉測試中體驗到的內容之一，玩家除了探索地圖與打怪以外，還有機會觸發到隱藏的挑戰任務；同時間可以有數個隊伍進入地圖進行探索，隨著等級的提升敵人的強度也會增強。

鬥技場（限時挑戰）

本次首度公開的鬥技場（限時挑戰）玩法是要在一定的時間內，打倒每個階段逐漸冒出的敵人就算成功，最後會視打倒的敵人數量給予戰鬥評分（Battle Point）。戰鬥途中會出現挑戰任務，完成指定的條件就能獲得不同的加成效果；想要進入鬥技場需要具有一定的能力，才可以繼續往更高難度的鬥技場挑戰。

進行實機演示後開發團隊也針對推特募集到的玩家問題進行整理回答，以下為整理重點：

1. 最初開發時因為是 PC 遊戲，所以選擇鍵盤與滑鼠為主要操作方式，後來才加入手把操作，可以視玩家的操作習慣從設定去自行切換。

（《Blue Protocol 藍色協定》官方直播片段截圖）

2. CBT 的時候裝飾品只有頭部能裝，正式上線後最多共有 7 個部位可以裝備裝飾品。

3. 遊戲本身採免費遊玩，主線劇情也能單人進行。

4. CBT 的時候會開放隊伍募集、自由組隊等功能，正式上線後只要有過關的副本就可以選擇單人挑戰，主線任務可以選擇單人或組隊挑戰。日後也會增加需要組隊挑戰的高等級副本，想要挑戰的玩家敬請期待。

5. 敵人有屬性弱點的設定，而角色除了技能有屬性以外，武器也會有屬性的設定。

6. 關於用語的部分，「任務」指的是以下數種玩法的總稱：地城（不包含自由探索）、鬥技場、副本、限時戰，而「ROUTE 權」指的是如果發生搶怪的情況，打倒怪的經驗值不會被其他玩家搶走，而是打到的所有玩家都能獲得，反之如果沒有打到的隊伍或玩家就不會獲得經驗值。道具的話在「任務」中會是全員獲得，但是個別玩家拿到的東西不一定相同。此外在探索途中發現寶箱的話，有「ROUTE 權」的玩家可以發現寶箱（反之則無），並且是全員獲得，完成任務的報酬也是在該地圖內的玩家都會得到。

7. 遊戲內的時間計算方法：Alpha 測試時是 24 分鐘（現實時間）= 1 天（遊戲內時間），CBT 會調整成 48 分鐘。

8. 自己角色之間的道具不能共享。

9. 角色死亡後會以衰弱狀態、血量減半的狀態在起始點復活。

10. 遊戲日後會實裝道具鎖定功能。

11. 可以在戰鬥前調整自己的技能組，但是在進入戰鬥後就不能切換請注意。

12. 日後會實裝食物或飲料等道具在使用的時候有吃喝的動作。

13. 高難度副本也可以少人數進行挑戰。

14. 聊天功能可以在近距離、全體區域、隊伍、私人之間進行

15. 關於副本最多可以讓 30 人挑戰，日後會調整副本的場地，在一定的限制底下可以讓人中途參戰，至於報酬的部分無論死活，都能獲得基本報酬，還會視排名高低發放追加報酬。

16. 日後會有截圖攝影專用模式。

17. 可以對隊伍成員使用跟隨功能，但是要注意體力用完的話跟隨也會停止。

（《Blue Protocol 藍色協定》官方直播片段截圖）

18. 交友功能與 Alpha 測試時一樣限定角色，所以在 CBT 時雖然可以創立兩名角色，但好友名單會是角色而定。

19. 在惡意行為的對策上會有黑名單功能，如果碰到刻意死亡或消耗攻略時間的玩家可以將該名玩家打入黑名單，不會看到黑名單玩家的發言與隊伍募集訊息，如有更過分的惡意行為出現，可以通知官方再由官方採取應對措施。

20. 國際版正在努力準備中，敬請期待正式的發表。（封測期間僅限日本版）

（《Blue Protocol 藍色協定》官方直播片段截圖）

21. 開發團隊在正式開服後也會一起遊玩，會在角色名稱前面掛上特別的稱號來與一般玩家作區分。

22. 屬性效果、Burst 效果一覽。

（《Blue Protocol 藍色協定》官方直播片段截圖）

23. 聊天功能強化，不僅能邊移動邊聊天了，還可以更自由切換聊天對象。

（《Blue Protocol 藍色協定》官方直播片段截圖）

24. 計時挑戰賽的排名會在結算後於官方網站公開，日後會開發遊戲內公告的機能

25. 主要任務的圖示會在大小地圖上顯示，特別條件下觸發的任務在出現前不會有圖示顯示，請多和 NPC 交流開啟觸發條件。

26. 玩家在推特上只要發文並加上 Tag #Blue Protocol 的話官方推特都會按喜歡或轉推，希望能將《Blue Protocol 藍色協定》推廣給更多玩家。

27. 對於即將開始的 CBT，官方希望無論是遇到的 Bug 或是想要團隊加強的內容都盡量反應給開發團隊讓他們知道，至於 CBT 的正式日期將會在日後正式發表，敬請期待。

（《Blue Protocol 藍色協定》官方直播片段截圖）

《Blue Protocol 藍色協定》封測玩家募集即將在近日結束，期待本作已久或是感興趣的玩家趕快把握最後機會到官網報名參加！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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