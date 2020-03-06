澳議員求禁《刀劍》《哥布林》防荼毒細路　網民：管好現實世界先

澳洲一位參議院議員於近日的演講中表示，日本動畫和漫畫中有很多身穿校服、大眼睛的未成年人遭受性虐待等等。而澳洲分級委員會（ACB）回應議員提議禁播動畫爭議亦作出回應。

澳洲參議院議員Stirling Griff特意提出幾套動漫作品，例如指出《刀劍神域》中就有不容置疑的虐待兒童的內容，女主角亞絲娜就遭受過性暴力。《NO GAME NO LIFE 遊戲人生》也是高度兒童色情化的作品，其中有突出女性胸部、胯部等部位的描寫內容，而且還有亂倫的主題。

+ 5 + 4 + 3

《情色漫畫老師》男女主角都是未成年人，而且女主還畫工口圖，男主寫書。整部作品中有暴露的服裝和角色性感的造型，另外同樣也是大量的採用了亂倫主題，有很多無法描述的內容。雖然該系列是「MA15+分級」，但這屬於法定的虐待兒童的內容，所以應該被禁止。《哥布林殺手》也同樣充斥著對未成年人的強姦。戀童癖會將這些給未成年人看，讓他們產生錯誤的認知。

該議員還表示已經將此事通知給了相關部門，希望能夠盡快禁止這些內容。另外還給日本司法大臣寫過信，信中稱希望日本政府能認清這些內容的潛在影響，將未成年人的最大利益和安全放在首位。

澳洲參議院議員Stirling Griff（Australian Senate Fan@YouTube擷圖）

對於這位議員的演講，不少網友表示：「想要保護現實的未成年人，還請對現實中的性犯罪開始。」而對於這位澳洲參議院議員Stirling Griff，澳洲的倫理審核機構（ACB）對此進行了回應。

ACB稱倫理審核機構的委員會向來都是根據影視劇分級指南對作品進行分級，動畫類作品並沒有單獨的分類指南。依據指南，作品的等級從全年齡的G級到18禁的R18+，如果作品有超出了R18+允許的內容，將不會得到分級。

作品的分級將從主題、暴力、性、髒話、毒品、裸體這六項綜合評價。目前，《刀劍神域》因為有性描寫和暴力場景被分為成人觀看類作品，《NO GAME NO LIFE 遊戲人生》和《情色漫畫老師》因為有極強的性描寫被評為15歲以上的人觀看。

不過委員會的審查標準和政府的審查標準並不相同。在澳洲有法律規定禁止製作、擁有或傳播有18歲以下未成年人色情或虐待的描寫的內容。如果政府認定上述作品屬於違法作品，作品就會在澳洲被禁止。ACB表示歡迎政府的審核。

【本文獲「香港漫畫書網」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載：https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO