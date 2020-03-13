【PS4/Steam】《軒轅劍柒》實機PV公開　改用即時動作戰鬥模式

《軒轅劍柒》官方網站更新遊戲資訊，公開以開發中實機畫面為內容的首部預告片「亂世啟新篇」，兩分鐘的內容展現過場劇情與即時戰鬥場景。

《軒轅劍柒》的故事發生在西漢末年。時年，石文現，石牛出，古墓開，各種符命與異兆紛呈。留侯墓出土了一片奇特的竹簡，連夜送交太史令。沒想到，當竹簡送達以後，當夜竟離奇失火，太史令滿門盡亡，竹簡也不翼而飛。滅門慘案發生十多年後，隱居世外的主角太史昭不經意捲入了一場神秘事件中。為保護家人，他決定找出一切事件的根源。

《軒轅劍柒》首部實機預告片（點圖瀏覽）↓↓↓

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《軒轅劍柒》採用 UE4 引擎開發，整體畫面相比歷代作品提升許多，PC版與 NVIDIA合作，將RTX技術運用到遊戲之中。除此之外，新的光點動作捕捉、Faceware臉部捕捉、CriWare音效引擎等系統(5.1聲道)的加入以及採用真實管弦樂錄製的配樂，都將給玩家帶來更具代入感的遊戲體驗。

《軒轅劍柒》採用動作性更強的即時制戰鬥模式。以動作遊戲具備的連招、武技、閃避、格擋、反擊等戰鬥要素一應俱全，對決怪物時將更有挑戰性。當然遊戲也有提供難易度選項，無論你是喜歡在遊戲中「受苦」的玩家或是想體驗劇情的玩家，都可以自行選擇難易度。

《軒轅劍柒》採用動作性更強的即時制戰鬥模式。以動作遊戲具備的連招、武技、閃避、格擋、反擊等戰鬥要素一應俱全，對決怪物時將更有挑戰性。（Youtube預告片截圖）

《軒轅劍肆》中的天書系統將以新面貌回歸到《軒轅劍柒》當中，眾多特殊能力及多種設施也將齊聚天書系統中，為玩家的冒險旅程保駕護航。在戰鬥過程中，玩家可以使用「天書之力」張開一個緩速空間，增加戰鬥獲勝的機會：「收妖」、「煉化」將分別提供收伏妖魔和煉化素材的能力，煉化過程中不僅會產生新的妖魔，更有概率生成御魂，可用於強化太史昭自身能力。「神兵」、「天衣」、「機關」、「聚靈」——多種設施，可提供武器強化、防具打造、飾品製作、御魂培養等不同功效。尚有更多天書的可玩性，等待玩家的發掘。

墨者的故事並沒有結束，他們將和機關術一起以新的形式再度登上軒轅劍世界的舞臺。曾一度與儒家比肩的顯學——墨家，經歷西漢後更趨衰落。派系分歧愈演愈烈，傳承已久的信仰再次受到挑戰。墨家會在亂世中徹底分崩離析，還是重新走向振興之路？將由玩家親自見證。

《軒轅劍柒》將登陸Steam、PS4等平台（Youtube預告片截圖）

《軒轅劍柒》是由軒轅劍之父蔡明宏領銜，大宇資訊旗下DOMO工作室製作的經典單機RPG《軒轅劍》系列的第十三款正統單機作品，預計2020年內推出。玩家將親迎歷史浪潮，在亂世中踏上斬妖除魔、追尋真相之路。《軒轅劍柒》將登陸Steam、PS4等平台。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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