仁王2攻略 木靈系統介紹 & 第一章覺醒篇全木靈位置

【Nioh 2 攻略】《仁王2》這款動作遊戲迷引頸以待的「戰國版Dark Souls」已經推出，今集也繼續有引導木靈回家的系統，以下為木靈系統介紹及第一章的木靈位置。

搵得木靈多．自有木靈庇佑

每個章節中都會有幾個任務有木靈，這些木靈大多躲在暗角處，往往需要特意去找才會發現。找到木靈並作出互動後可將其送回神社，只要將至少一隻木靈送回神社後，就可在神社中選擇獲得木靈的庇佑，庇佑共有5種但玩家只能選擇一種（可隨時在神社更換）。

木靈庇護對該章節中所有關卡都有效，但亦只限於該章節內，到達新章節時，就需要重新尋找該章節的木靈及選擇庇佑。雖然找木靈十分重要，但遊戲一開始時不要花太多時間在牠們身上（因為真的很不好找），直到玩家取得有「感應木靈」的裝備（基本上都是配件）後，再回去找木靈會有效率得多。所以當取得有「感應木靈」技能的配件時，記得記得要先留著。

裝備上有感應木靈的配件/防具時，會在羅般上顯示附近木靈的位置，雖然感應範圍有限且無法顯示高低差，但仍然比大海撈針好太多。

第一章「覺醒篇」木靈位置：（按圗放大）

櫻禍村（共7隻）：

+ 22 + 21 + 20

永闇森林（共2隻）：

煙炎之怪（共7隻）：

+ 28 + 27 + 26

邪惡的預兆（共3隻）：

+ 6 + 5 + 4

蝮蛇神域（共6隻）：