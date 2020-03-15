手塚治虫手遊《繪師神之絆》　阿童木、怪醫秦博士等全化身美少女

日本Idea Factory旗下Compile Heart預定在手機上推出，原本宣布將由ForwardWorks代理發行，如今則是改由Rudel接手的手機新作《繪師神之絆》（絵師神の絆），宣布將於近期（2020 年春天）正式推出營運，並自即日起正式展開事前登錄讓玩家們申請預約。

《繪師神之絆》為一款由手塚製作公司擔任監修，Compile Heart 開發製作，採用眾多人氣繪師擔任角色設計，將日本漫畫大師手

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在遊戲中，玩家們將可以向繪師們的神借取力量，藉此來對抗邪惡的破壞神「截稿日」（シメキリ）！而這些結合繪師與神的力量而誕生的角色，就是所謂的「伽羅少女」！

玩家們在遊戲中，除了可以收集各式各樣的手塚角色「伽羅少女」們來進行培育養成外，還可以使用自己喜歡的角色來進行組隊，在九宮格的陣地裡編組陣形，活用少女們各自不同的華麗技能招式來進行戰鬥，展開全新的手塚作品冒險！

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至於在本作自即日起展開的事前預約方面，官方將會視預約玩家人數，贈送包括遊戲內通貨「筆」（ペン）×10,000、可進行 10 次轉蛋的轉蛋通貨「創神石」×3,000 等豐富獎勵，玩家們快趁現在趕快上官網申請預約吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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