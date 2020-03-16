PS4 《仁王2》 Nioh 2攻略 守護靈系統詳解

【仁王2 攻略】動作遊戲迷引頸以待的「戰國版Dark Souls」《仁王2》PS4 已經推出，其中守護靈系統向來是本作一大特色，以下簡單說明今集守護靈系統和上集的不同。

前期至中期可取得的守護靈性能評測文章，請點擊連結觀看：

仁王2 早至中期守護靈性能評測 六牙象估你唔到咁勁

守護靈可以為玩家提供多樣能力加成：每個守護靈都可提供數個庇佑（被動技能），只要憑依此守護靈就可享受這些庇佑的加成，不過有部份庇佑需要玩家的基礎能力值達到指定要求才能發動。當玩家的能力值足以開放守護靈的所有庇佑後，就可再獲得一個額外的庇佑（在最底以綠色高亮題示的那個）。

另外每個守護靈都可以裝備兩個妖怪技能，但並非無限制：每個妖怪技都有各自的憑附Cost，兩個妖怪技能的憑附Cost不能超過守護靈的憑附上限。例如真神的憑附上限是14，玩家可以裝Cost是10+4（如夜刀神+妖怪武者），又或7+7，又或任何其他14以下的組合。

當然也可以不用足憑附Cost，找出自己最順手的組合吧。

另外要注意守護靈圖示的顏色是代表牠們的屬性（火、水或雷）而不是特性（猛、迅或幻），有些妖怪技能的屬性會依照守護靈屬性而改變（例如巨僧），另外也有半妖技能可提升使用和守護靈相同屬性的妖怪技能之效果。不過早中期來說沒有必要特別在意，將順手的妖怪技能裝上去便可。

至於守護靈特性（猛、迅或幻）的詳情解說請見以下文章：

PS4 仁王2攻略 妖怪化系統、妖怪特技及三種守護靈特性解說

除了妖怪技能外，守護靈還能提供攻擊和防禦加成，依據玩家裝備的兩個魂核之總和再乘以守護靈本身的修正比率，在80級左右時已可增加約100攻防，效果非常顯著，所以當等級提升一定程度後，就算未打到自己慣用的妖怪魂核之高等級版本，也可能需要為了攻防數值而換一個不太常用但等級高的魂核（例如夜刀神雖然妖怪技能無敵強，但去到第四章左右時因為攻防太低，還是需要換掉）。

到主線達一定進度（第三章後半）後將開放雙守護靈，玩家可以憑依一主一副兩個守護靈，副守護靈只會提供有狐狸圖示的庇佑（其他技能及攻防加成等一律無效）。不過玩家可以隨時在戰鬥中按R1+L2切換主副守護靈，亦即玩家可準備兩套守護靈+妖怪技能來應付不同場面。