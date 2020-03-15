仁王2 攻略 前中期守護靈性能評測 六牙象 估佢唔到咁勁

【仁王2 攻略】動作遊戲迷引頸以待的「戰國版Dark Souls」《仁王2》PS4 已經推出，其中守護靈系統向來是本作一大特色，以下簡單分析早至中期各守護靈的性能和實用性。

守護靈系統和今集新加的守護靈特性（猛、迅或幻）可見以下文章：

仁王2攻略 守護靈系統詳解（點擊進入內文）

PS4 仁王2攻略 妖怪化系統、妖怪特技及三種守護靈特性解說（點擊進入內文）

遊戲進度前期至中期守護靈性能評測：

兇悍猛狼

遊戲開局時可選的御三家之一，簡單又好用的守護靈。一來猛型守護靈本身就比較易用，二來真神攻擊力加乘高，三來各項庇佑也是直接易用，除了猛型守護靈共通的防禦時增加妖外還有精力減輕10%、追擊傷害+12%和妖怪技傷害15%三個技能都非常強力。唯一缺點是憑附容量較少只得14，如果裝上夜刀神魂核，就只能用普遍較弱的4Cost魂核（一般都是配濡女）。

天御鳥

純以庇佑計可能是御三家裡面最強，單是奔跑速度+10%和精力回復速度+12.5%兩個庇佑就已經是使用的理由，雷傷害+20%在中期開始多了屬性攻擊手段後也是不錯的加成。唯一美中不足是自身攻擊力加乘較低。

影鱷

幻型的御三家，體力+200在早期幫助很大，而強攻擊精力傷害+15%更是超強，妖怪技命中吸取體力亦是不俗，憑附Cost更高達18基本上什麼妖怪技能都可任你裝配，但可惜的是攻擊力加乘實在是太低了（0.85...），而且幻型的特技十分難用，整體比兩個御三家稍為輸蝕一點。（但強攻擊精力傷害+15%實在是很強，依然完全可以用。）

神猿

藤吉郎分給你的守護靈，整體性能不俗，憑附Cost高，庇佑吸收精華時賦予攻擊力增加覆蓋率不俗，強攻擊附加淨屬性更是相當實用，但缺點是自身攻擊力加成較低，也沒有增強妖怪技能的庇佑。在相對重視火力的《仁王2》裡大概說不上首選。

白蝮

早期入手的猛型守護靈，攻擊力加成極高，不過整體感覺沒有御三家的真神好用，主要是打倒敵人回復50體力雖然早期有幫助，但後來等級提升後就會變得很雞肋。不過副庇佑技「魂核掉落率+5%」相當吸引，用來做副守護靈取這5%掉落是很不錯的選擇。

心水推介：六牙象

妖力全滿時妖怪技傷害+25%也很強，可令夜刀神等強力妖怪技能打出更高的傷害。

前中期除了一開始選鯊魚之外唯一一個幻特性守護靈，可能很多玩家都忽略了牠，但其實牠超乎想像地強力！首先牠的憑附Cost是中盤前各守護靈中最高的（17），可組出夜刀神+獨腳多良良等強力組合。但更重要的是其「瞬間防禦可增加妖力+3」庇佑實在太強，簡言之就是類似格game中的「Just Guard」（快被敵人命中時才按L1）成功就可加3格妖力，注意並不是指R2+O的特技成功而是普通L1 Just Guard成功已可+3格妖力，更不限制你擋什麼攻擊，不論近戰還是遠攻的弓箭槍彈或Boss的飛行道具只要Just Guard就送你3格妖力。

Just Guard聽起很難，但其實六牙象的Just Guard判定並不嚴格，比各武器的反擊技能還要寬鬆，尤其是如果你有經過《隻狼 Sekiro》的訓練，要在《仁王2》中做出Just Guard一點都不困難。對一些會連續攻擊的敵人如妖鬼、猿鬼等，Just Guard 3~4次就可補滿整條妖力。而另一庇佑箭彈和道具命中時增加妖力則可配合實際彈數無限的金錢鏢，在安全距離外「屈」妖力。總之六牙象是當你熟習了之後差不多等同無限妖力，可以不停施放妖怪技能。由於需要防禦來增加妖力，建設配合接招高的武器如旋棍使用。

送行犬

整體不是特別實用，大概是取其副庇佑技「精華量表增加量+10%」，來配合其他依據精華量表加成的技能/庇佑來使用。

八百波姬

完全以水屬性攻擊為主的守護靈，在玩家有穩定的水屬性攻擊之前都用途有限（只靠陰陽術的纏水符不太足夠），但到玩家得到自帶水屬性的武器或拿到水屬性的鬼火魂核後其價值就出來了，以水屬性攻擊就可吸取體力和妖力。

比翼鳥

以精力為主的守護靈，在精力就是一切的仁王世界裡是相當強勁，藥物回復擴散在連機遊玩時不無小補。但缺點是一但使用了妖怪化，戰力就會大為下降（因為少了精力回復反映技能）