【新冠肺炎】Steam成疫情之下受惠者　同時在線人數突破2000萬

新型冠狀病毒（新冠肺炎，俗稱武漢肺炎）疫情目前仍在世界各地持續延燒中，許多民眾都會因此盡量避免接觸人群，甚至是直接待在家中，雖然許多產業都因此受到了嚴重的衝擊，但數位遊戲平台似乎也在這個時刻成為了最大的受惠者之一，其中 Steam 平台甚至在同時在線人數上創下新高。

根據 Steam Database 所公開的消息，Steam 在上週末正式創下了 2000 萬人同時在線的驚人新紀錄。在 2000 萬人同時在線的期間，一共有 620 萬玩家正在遊戲中，比原先的紀錄還要高上了將近 20 萬人。Steam Database 在推特上表示：

Steam 以 2000 萬人同時在線的驚人景況刷新了平台歷史的新紀錄，其中有 620 萬人正在遊戲中，很有可能是因為肺炎疫情的影響，導致大量玩家都選擇待在家中。

（SteamDB擷圖）

在大量玩家紛紛湧入 Steam 平台的同時，《絕對武力：全球攻勢》(Counter-Strike: Global Offensive) 也以 100 萬玩家同時在線刷新了遊戲推出至今的新紀錄，而《DOTA 2》、《虹彩六號：圍攻行動》(Rainbow Six Siege) 等其他熱門遊戲也都創下了驚人的玩家人數，就連時隔半年後正式在 Steam 平台上推出的《邊緣禁地 3》(Borderlands 3) 同時遊玩人數也突破了 9 萬人以上。

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Steam 平台的同時在線人數在今年 1 月就開始出現了穩定的成長，當時中國也剛剛開始因為武漢肺炎的疫情影響而出現了一波隔離潮。到了 2 月 2 日，Steam 的同時在線人數高峰紀錄已經達到了 1880 萬人，正式突破了平台在 2018 年 1 月創下的 1853 萬人同時在線紀錄。

就以目前來說，娛樂界許多大大小小的活動也都已經因為疫情的緣故而宣布延期或是直接取消，不少電競賽事都受到了疫情的衝擊而停辦，而今年的 E3 展也在許多大廠紛紛退出之後宣布正式取消，但不少廠商也都宣布將會改採純線上直播的形式發表新作品，就連許多原訂將於今年 3 月到 5 月之間上映的熱門電影也紛紛延期上映。而 Rockstar Games、微軟等遊戲開發商甚至開始鼓勵員工們在家工作。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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