【新冠肺炎】《瘟疫公司》開發救世主模式對抗病毒　代表玩家捐款

自 2019 年末新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情持續在全球蔓延，連帶影響到以傳染病為題材的幾款遊戲作品的人氣與銷售，如《瘟疫公司》（Plague Inc.）銷售量的上升與《Pandemic》限期免費延期，而在近幾個月再次受到全球玩家注目的《瘟疫公司》開發商 Ndemic Creations 宣布，將會捐獻 25 萬美元作為新冠病毒對策機構的資金。

以製作出來的病毒讓全世界感染為目的的《瘟疫公司》於 2012 年於 iOS／Android 上推出，之後在 2014 年登上 Steam，至今累積超過一千萬次下載，而且遇到重大疫情發生時該遊戲就會成為某些地區下載數最多的付費遊戲；新型冠狀病毒疫情爆發以來，前後在中國與美國等地區爆發重大迴響，也導致中國地區的《瘟疫公司》傳出因玩法違反中國法律在手機雙平台遭到下架的命運（PC 版也於 3 月 2 日時從中國 Steam 下架）。

（WHO圖片）

根據開發商 Ndemic Creations 在官方網站與推特上的公告，他們將代表所有《瘟疫公司》的玩家，向 WHO 與 CEPI（流行病防範創新聯盟）捐款以資助他們在新冠肺炎疫苗開發的研究，此外他們也正著手遊戲全新模式的研發，這次玩家將不再扮演散播病毒的角色，而是成為全球的救世主來阻止病毒爆發，所有已擁有遊戲的玩家都能夠免費獲得更新。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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